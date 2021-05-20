ГАЗ начал выпуск новой «Газели NN»: автомобиль не узнать

Сохранив прежнюю кабину, ГАЗ организовал полностью новое оперение. Фары стали светодиодными, а решетка и бампер изменили очертания. При этом бампер состоит из трех частей: в случае легких столкновений нижнюю «губу» можно менять отдельно. Из немаловажных мелочей подметим другую форму защиты колесных арок — теперь боковины должно меньше забрасывать грязью и песком из-под колес.

В кабине — совершенно другая передняя панель. Интерьерщики предусмотрели несколько разъемов USB, ниши для смартфонов, карточек, стаканов и бутылок, а еще охлаждаемый и запираемый нижний ящик. На потолочной консоли, оборудованной зарядными разъемами, можно установить видеорегистратор и тахограф. А еще здесь есть бесключевой запуск двигателя и кнопка управления стояночным тормозом! Ты ли это, «Газель»?

Отдельного разговора заслуживают сиденья. У подрессоренного водительского кресла — аж 11 регулировок. Двухместный пассажирский диванчик разжился трехточечным ремнем и откидным подлокотником для среднего седока. Кроме того, откинув спинку, можно получить удобный столик — с двумя подстаканниками и держателем бумаг, а под подушкой скрывается вместительный вещевой ящик.