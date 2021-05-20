ГАЗ начал выпуск новой «Газели NN»: автомобиль не узнать

Сохранив прежнюю кабину, ГАЗ организовал полностью новое оперение. Фары стали светодиодными, а решетка и бампер изменили очертания. При этом бампер состоит из трех частей: в случае легких столкновений нижнюю «губу» можно менять отдельно. Из немаловажных мелочей подметим другую форму защиты колесных арок — теперь боковины должно меньше забрасывать грязью и песком из-под колес.
В кабине — совершенно другая передняя панель. Интерьерщики предусмотрели несколько разъемов USB, ниши для смартфонов, карточек, стаканов и бутылок, а еще охлаждаемый и запираемый нижний ящик. На потолочной консоли, оборудованной зарядными разъемами, можно установить видеорегистратор и тахограф. А еще здесь есть бесключевой запуск двигателя и кнопка управления стояночным тормозом! Ты ли это, «Газель»?
Отдельного разговора заслуживают сиденья. У подрессоренного водительского кресла — аж 11 регулировок. Двухместный пассажирский диванчик разжился трехточечным ремнем и откидным подлокотником для среднего седока. Кроме того, откинув спинку, можно получить удобный столик — с двумя подстаканниками и держателем бумаг, а под подушкой скрывается вместительный вещевой ящик.
Первыми на конвейер встали бортовые модификации и цельнометаллические фургоны полной массой 3,5 тонны. А вообще производитель планирует, что новое поколение газовского комтранса будет включать множество машин полной массой от 2500 до 4600 кг, с разными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Притом анонс 2,5-тонной версии означает, что нас ждет не только «Газель NN», но также «Соболь NN»!
Поначалу на NN будут ставить только 150-сильный турбодизель Cummins 2.8 ISF, но затем компанию ему составит двухлитровый дизельный мотор Volkswagen с отдачей в 136 л. с. Хотя главным хитом обречен стать новейший 3-литровый ульяновский Evotech, у которого будут версии, работающие на бензине, метане или пропан-бутане. В бензиновом исполнении чугунный(!) атмосферник выдает 122 л. с. и 250 Нм.
Пока единственная КП — 6-ступенчатая «механика» собственной разработки. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» инженеры «Группы ГАЗ», с новой коробкой «Газель» стала динамичнее, экономичнее и тише. Сам агрегат рассчитан на передачу крутящего момента до 450 Н·м, а его ресурс составляет минимум 300 000 км. В придачу идет новый задний мост типа «спайсер», отличающийся повышенной надежностью и увеличенным ресурсом.
На всех колесах установлены дисковые тормозные механизмы, а в рулевом управлении появился электрический усилитель вместо гидравлического. А шасси вдобавок разжилось современной электроникой: в базовую версию включены антизаносная и противобуксовочная системы, плюс асситент помощи при трогании на подъеме. Со следующего года помощников станет еще больше: к перечисленным прибавятся система кругового обзора, контроль слепых зон и многое другое.
Увы, но самое главное — стоимость новинки — мы пока не знаем. Понятно, что из-за диодной оптики, свежего интерьера и современной электроники «Газель» подорожает. Вопрос — на сколько. Хотя ГАЗ обещает рекордно низкую стоимость владения среди одноклассников, а значит, задирать цены на NN точно не планирует. Кстати, почему модель назвали NN? На этот вопрос порталу «АвтоВзгляд» ответил Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ».
— Наши рабочие, инженеры, специалисты посвятили запуск производства «Газель NN» 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, с которым неразрывно связана история завода. Не случайно аббревиатура названия города заложена в названии модели. С выпуском этой машины мы начинаем процесс перехода к «цифре», который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ…