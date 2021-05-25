Немцы показали новое поколение седана BMW 7. Пока в камуфляже

фото BMW
Дебют BMW 7-er следующей генерации намечен на будущий год. Машина станет первой моделью на платформе нового поколения. По данным портала «АвтоВзгляд», «семерка» получит двигатели внутреннего сгорания, гибридную и полностью электрические силовые установки.

Новая архитектура модели нацелена на «электрификацию» всей линейки баварских машин и подразумевает возможность применения систем автономного вождения. Флагманский седан BMW оснастят как бензиновыми и дизельными двигателями, так и 48-вольтовыми мягкими гибридными силовыми агрегатами, а также полностью электрической тягой.

Самым мощным станет бензиновый V8. Основная масса машин будет оснащаться гибридным 6-цилиндровым турбомотором. Фотографии камуфлированного кузова новинки, распространенные производителем, подтверждают продолжение принятого дизайнерами BMW курс на традиционно гигантские «ноздри» фальшрадиаторной решетки. Бросается в глаза и подчеркнуто массивная корма модели и раздувшиеся ниже «ватерлинии» боковины кузова.

новинки рынка, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент
25 мая 2021
434