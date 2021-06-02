Lexus представит в России совершенно новую модель

Вся информация о будущей новинке хранится под семью замками. Хотя некоторые эксперты уже высказали предположения о том, что японцы представят на суд общественности свежее поколение флагманского внедорожника Lexus LX. По другой версии, на российский рынок вернется Lexus IS, переживший смену поколений.

Мы же рискнем предположить, что речь идет о новом поколении кроссовера Lexus NX, явно созданном с применением передовых технологий, призванных опережать тренды в машиностроении. Во всяком случае, без умного автопилота и «зеленых» концепций не обойдется наверняка.

Впрочем, скоро все тайное станет явным: как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, дебют таинственной новинки состоится 9 июня. Что ж, с нетерпением ждем.