Пижонские страсти: тест-драйв обновленного Lexus ES250

Да, спору нет — Lexus ES250 кажется стилягой и выпендрежником. Даже несмотря на свою причастность к деловому бизнес-классу. Ломай систему, шатай режим — да, японцы сделали ставку на спортивность, вычурность и остроту. Посмотришь — обрежешься. Но вот когда заглядываешь в салон, понимаешь, что чего-то не хватает. Чего-то такого же броского. Нет, тут дорогущая кожа, лощеное дерево, а также огроменных размеров экран мультимедийно-развлекательного центра. Такой-то и в квартире стоит не у каждого.

Но, как водится, без привета из прошлого не обошлось. Если традиционные аналоговые часы наконец-то перестали быть эхом «девяностых», превратившись в изысканный и деликатный аксессуар, то блок органов управления с квадратными кнопочками явно навевает скуку. Хотя с другой стороны, сенсоры нравятся далеко не всем. Впрочем, азиаты потешили любителей олдскула не только клавишами, но и CD-плеером. Скажите, а давно ли вы держали в руках пресловутый компакт-диск?