Пижонские страсти: тест-драйв обновленного Lexus ES250

Да, толкаться одутловатыми бедрами в классе, где полноприводных модификаций пруд пруди, мягко скажем, не комильфо. Но зато в отличие от немецких конкурентов — Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-серии и Audi A6 — японский Lexus ES по-прежнему не грешит качеством сборки и одноразовостью агрегатов. К тому же, выглядит азиатский бизнесмен на фоне демократично сложенных европейских коммерсантов крайне эксцентрично и притягательно.
Да, спору нет — Lexus ES250 кажется стилягой и выпендрежником. Даже несмотря на свою причастность к деловому бизнес-классу. Ломай систему, шатай режим — да, японцы сделали ставку на спортивность, вычурность и остроту. Посмотришь — обрежешься. Но вот когда заглядываешь в салон, понимаешь, что чего-то не хватает. Чего-то такого же броского. Нет, тут дорогущая кожа, лощеное дерево, а также огроменных размеров экран мультимедийно-развлекательного центра. Такой-то и в квартире стоит не у каждого.
Но, как водится, без привета из прошлого не обошлось. Если традиционные аналоговые часы наконец-то перестали быть эхом «девяностых», превратившись в изысканный и деликатный аксессуар, то блок органов управления с квадратными кнопочками явно навевает скуку. Хотя с другой стороны, сенсоры нравятся далеко не всем. Впрочем, азиаты потешили любителей олдскула не только клавишами, но и CD-плеером. Скажите, а давно ли вы держали в руках пресловутый компакт-диск?
Зато приятно радует возможность точечного отключения систем безопасности, причем их не нужно вырубать каждый божий раз после активации двигателя, как это происходит в некоторых других автомобилях, отчего-то называющих себя премиальными. Например, Infiniti и Volvo. Автомобиль умеет читать дорожные знаки и удерживать себя в пределах разметки, видеть препятствия, включая пешеходов и велосипедистов, и тормозить. А еще помогает поддерживать скоростной режим и парковаться.
За проработанный тачпад управления головным устройством скажем большое русское «аригато» — раньше было довольно сложно попасть курсором в нужную иконку меню с первой попытки. Теперь промахнется разве что слепой. А как вам понравятся «рога» на козырьке приборки, позволяющие отключить ESP и подобрать подходящий по вкусу и настроению режим работы двигателя и трансмиссии? Своеобразно, но зато не как у всех!
А еще Lexus ES — это простор в салоне и удобная посадка. Глубокое плотное кресло с хорошим поясничным подпором и ортопедической подушкой спроектировано так, будто ты в нем родился. Кроме шуток: раньше подстроить под себя драйверское место было той еще проблемой. Сейчас же диапазон электрорегулировок шире, чем бедра у Дженнифер Лопес. С обзорностью — никаких проблем. А вот камера заднего вида в темное время суток слегка грешит зернистостью. Система ночного видения была бы не лишней.
Задний ряд — без обмана — настоящий бизнес-класс. Правда, мониторов, как и вентиляции дивана тут нет. Зато пространства — хоть отбавляй. Вытянуть вперед ноги труда не составит. Да что там, если можно даже прилечь. Багажный отсек — 460 литров. Да-да, тут тоже можно прилечь. А заодно и увезти пару громоздких чемоданов. Если же седан трудится на благо семьи, то грузовой отдел легко примет детские ватрушки, продукты из супермаркета вместе с тележкой и даже небольшой велосипед.
Несмотря на спортивно-деловой облик, в езде переднеприводный ES250 все же больше про бизнес, чем про спорт. На разгоне — неспешен, в рулежке — ленив. Впрочем, зачем огромному седану носится, словно ужаленный? Давайте не будем отдавать бюджету за штрафы свои кровно заработанные.
Безусловно, если потребуется, то две сотни «скакунов» под прицелом восьмизарядного «автомата» мгновенно «вывезут» затяжной обгон и не позволят опозориться на старте со светофора. Но хулиганить, как вы уже поняли, с переднеприводным «японцем» совсем не хочется. Повторимся, Lexus ES — это про плавность хода, комфорт, вместимость и надежность.