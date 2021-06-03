Рассекречены подробности о новейшем BMW i4 для России

BMW i4 немцы позиционируют, как Gran Coupe, то есть спортиный лифтбэк. Вероятно, новинка имеет немало общего с еще не представленной моделью BMW 4-й серии Gran Coupe, которая будет располагать традиционными силовыми агрегатами. Однако силовая структура кузова у i4 своя собственная, так как под полом размещается тяговая батарея.

В начале продаж i4 предложат в двух версиях — i4 eDrive40 и i4 M50. Первая представляет собой заднеприводный электромобиль мощностью 340 сил, а вторую производитель называет первым «заряженным» электромобилем в истории BMW M.

У полноприводной машины два электромотора: спереди установлен 258-сильный двигатель, сзади — 313-сильный. Суммарно они выдают 544 л. с. Разгон до первой «сотни» у такой версии занимает 3,9 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 225 км/ч. Что касается пробега, то данным производителя он равен 510 км.

Собирать BMW i4 будут в Мюнхене, а продажи в Европе стартуют в ноябре. В Германии «прайс» на Gran Coupe начинается от 58 300 евро (5 200 000 рублей). Вероятно, в России новинка также дебютирует осенью.