Рассекречены подробности о новейшем BMW i4 для России

Фото из открытых источников
Первая информация о BMW i4 появилась еще в марте, но все подробности производитель сообщил только сейчас. Объявлены даже цены, но пока не для России. Тем не менее, на российском официальном сайте марки модель появилась. Так что ждем начала продаж.

BMW i4 немцы позиционируют, как Gran Coupe, то есть спортиный лифтбэк. Вероятно, новинка имеет немало общего с еще не представленной моделью BMW 4-й серии Gran Coupe, которая будет располагать традиционными силовыми агрегатами. Однако силовая структура кузова у i4 своя собственная, так как под полом размещается тяговая батарея.

В начале продаж i4 предложат в двух версиях — i4 eDrive40 и i4 M50. Первая представляет собой заднеприводный электромобиль мощностью 340 сил, а вторую производитель называет первым «заряженным» электромобилем в истории BMW M.

У полноприводной машины два электромотора: спереди установлен 258-сильный двигатель, сзади — 313-сильный. Суммарно они выдают 544 л. с. Разгон до первой «сотни» у такой версии занимает 3,9 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 225 км/ч. Что касается пробега, то данным производителя он равен 510 км.

Собирать BMW i4 будут в Мюнхене, а продажи в Европе стартуют в ноябре. В Германии «прайс» на Gran Coupe начинается от 58 300 евро (5 200 000 рублей). Вероятно, в России новинка также дебютирует осенью.

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3 июня 2021
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