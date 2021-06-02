LADA Vesta: какая версия лучше — с «механикой» или вариатором

Начнем с того, что трансмиссию надо выбирать под свою манеру езды. Если вы предпочитаете скоростные «прохваты» по трассе и энергичное движение в потоке, то ваш выбор — «механика». И пусть такая Vesta менее мощная, нежели с вариатором. Напомним, под ее капотом работает 1,6-литровый мотор отдачей 106 сил, в то время как у «двухпедального» автомобиля двигатель развивает 113 л. с. Зато мотор с МКП можно безбоязненно крутить, стартовать с «буксами» и двигаться по платным автомагистралям с высокой скоростью. Конечно же, в рамках разрешенной ПДД.

Вариатор не способен дать того ощущения драйва, которое дает «механика». Зато такая трансмиссия наделяет автомобиль комфортом и мягкостью, что особенно ценно в городе. Поэтому CVT подойдет людям с нордическим характером. Такая коробка не любит резких шлифовок, пробуксовок в грязи и попыток забраться на высокий бордюр. Все это оказывает ударные нагрузки на трансмиссию, что сокращает ее ресурс.

Не выносит вариатор и долгого движения по трассе с высокой скоростью. Пожалуй, это самое страшное для него испытание. Дело в том, что такой режим эксплуатации может привести к тому, что рабочая жидкость в трансмиссии перегреется, и вот тогда риск «убить» коробку передач многократно возрастает.