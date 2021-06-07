Opel привезет в Россию новый кроссовер Mokka и еще несколько моделей

Немецкая компания под крылом альянса Stellantis, похоже, действительно имеет долгосрочные планы на российском рынке. На сегодняшний день у нас представлено шесть моделей Opel. И, судя по всему, этот список в обозримом будущем пополнится очередным свежачком.

В Европе кроссовер Opel Mokka нового поколения представлен с 1,5-литровым турбодизелем мощностью 110 л. с, а также бензиновым движком о 1,2 литрах в двух вариантах форсировки — на 100 и 130 сил. А для любителей природы имеется и электрическая версия Mokka E. До нас, естественно, такой автомобиль не доедет.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в настоящий момент в компании изучают возможность поставок в Россию популярного кроссовера Opel Mokka, а также еще нескольких новинок. Впрочем, конкретики пока никакой. Остается лишь догадываться, что это будут за автомобили: Corsa, Astra, Insignia?