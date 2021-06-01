На полную катушку: тест-драйв обновленного Skoda Karoq 4х4

Надеюсь, что никого не обидел предисловием к повествованию о Skoda Karoq 2021 модельного года, который одновременно и поразил, и обескуражил. Впрочем, на обиженных сами знаете, что возят, а иногда и кладут. Но хватит лирических отступлений, перейдем к делу — испытаем полноприводный чешский кроссовер сибирским бездорожьем!
В ходе планового «улучшайзинга» Skoda Karoq расширил перечень спецификаций, стал технологичнее и моднее. Внешне, правда, это никак не выражается. Впрочем, самостоятельно покрасить суппорты колес в подспортивленный красный цвет и закатать хром винилом никто не запрещал. Хотя «морда лица» этого «проходимца» и без доморощенного тюнинга притягивает взгляды. Пусть не столь рьяно, как губы (и не только) соблазнительной Натали Чери, популярнейшей чешской актрисы кино для взрослых. Что, уже побежали ковырять поисковую строку в Google? Признаюсь, я и сам только оттуда…
Да, образ Skoda Karoq привычен, как рост зарубежной валюты — всегда актуальный и привлекающий внимание. А посему что-либо улучшать — только портить. Зато в салоне кроссовера стало заметно веселее. Водителя встречает нового дизайна руль с двумя спицами и удобным хватом. «Баранка» с миниатюрными роликами управления мультимедийкой перекочевала сюда из Skoda Octavia. Держать ее в руках — одно удовольствие. Неужели опять побежали в Google?
А еще тут модная графическая панель приборов — эволюция! Медиасистема радует эргономикой и быстродействием, смартфоны цепляются к устройству куда шустрее, чем в автомобилях некоторых премиальных марок. Что ж, чехи умеют удовлетворять. Причем не только кинематографом и пенными напитками. А так ли хорошо у них это получается с полным приводом? Давайте проверим.
Прежде всего, стоит сказать, что Karoq 4х4 обладает увеличенным дорожным просветом. Да, 164 мм — показатель совсем не рекордный, но, как говорится, главное — не размер, а умение им пользоваться. Муфта Haldex при необходимости распределяет до 50% тяги на задние колеса, поэтому в желаниях опустить себя ниже клиренса придется изрядно побуксовать передком.
Свое грязное дело знает и «самоблок» дифференциала. Точнее, его имитация. Нет, правда: псевдоблокировка работает на «ура», помогая на мягком грунте и не досаждая рывками. Для пущей солидности имеется режим Off-Road. Правда, бросаться с ним во все тяжкие я бы не советовал. Все же «Карок» — машинка преимущественно городская, а не бездорожная.
А вот на асфальте кроссовер стоит, как влитой. При интенсивном ускорении вам не грозят ни шлифовки, ни отклонения от курса. В тандеме с турбоупряжкой из 150 «коней» роботизированная коробка о двух мокрых сцеплениях и шести ступенях обеспечивает отменную динамику, а подвеска — устойчивость. Автомобиль не реагирует на дорожные изъяны средней тяжести, «многорычажка» проглатывает их, спасая головы пассажиров от встречи с потолком.
Однако ступеньки, коварно подложенные направлениями Красноярского края, порой давались ему с трудом — подвеска Skoda Karoq приятно мягкая, но уязвимая. Пару раз в ходе тест-драйва мне «посчастливилось» ее даже пробить. Зато по рулежке «чех» — настоящий ювелир (не путать с Сашей-ювелиром)! Настройки управления выверены с деликатной точностью — кроссовер следует за штурвалом миллиметр в миллиметр. А полный привод ему в этом активно помогает…