На полную катушку: тест-драйв обновленного Skoda Karoq 4х4

Надеюсь, что никого не обидел предисловием к повествованию о Skoda Karoq 2021 модельного года, который одновременно и поразил, и обескуражил. Впрочем, на обиженных сами знаете, что возят, а иногда и кладут. Но хватит лирических отступлений, перейдем к делу — испытаем полноприводный чешский кроссовер сибирским бездорожьем!

В ходе планового «улучшайзинга» Skoda Karoq расширил перечень спецификаций, стал технологичнее и моднее. Внешне, правда, это никак не выражается. Впрочем, самостоятельно покрасить суппорты колес в подспортивленный красный цвет и закатать хром винилом никто не запрещал. Хотя «морда лица» этого «проходимца» и без доморощенного тюнинга притягивает взгляды. Пусть не столь рьяно, как губы (и не только) соблазнительной Натали Чери, популярнейшей чешской актрисы кино для взрослых. Что, уже побежали ковырять поисковую строку в Google? Признаюсь, я и сам только оттуда…