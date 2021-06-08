В Bentley рассказали, как устроен бескомпромиссный Continental GT3 Pikes Peak

27 июня Continental GT3 Pikes Peak будет покорять гору Пайкс-Пик на возобновляемом топливе. Линия старта находится на высоте 2 862 метра над уровнем моря, а финиш — на высоте 4 301 метр, где плотность воздуха на треть меньше плотности воздуха на уровне моря.

Для таких условий Continental GT3 Pikes Peak получил специальный аэродинамический обвес, модернизированное шасси и доработанный двигатель (в итоге став не только самой экстремальной версией Continental GT, но и самым динамичным автомобилем Bentley за всю историю марки).

Двигатель, созданный на базе четырехлитрового V8 с двойным турбонаддувом, был серьезно переработан. Во время тестов он выдавал мощность более 750 л. с. и 1000 Н·м крутящего момента. Топливо для него представляет собой особую смесь разных видов биотоплива.

Чтобы установить новый рекорд, автомобилю придется преодолеть подъем высотой более 1500 метров по дороге со 156 поворотами со средней скоростью более 125 км/ч и пересечь финишную черту менее чем за 9 минут 36 секунд. Поведет команду к победе Рис Миллен, трехкратный победитель соревнований на горе Пайкс-Пик из Новой Зеландии.