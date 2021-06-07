Свежеиспеченный «убийца Газели» от КамАЗ: первые подробности о грузовичке «Компас»

Маленькую сенсацию неожиданно сотворила пресс-служба президента Татарстана. Во время рабочей поездки по Татарстану председателя правительства РФ Михаила Мишустина одним из пунктов программы было посещение КамАЗа. По итогам этого мероприятия на портале «Официальный Татарстан» появился большой фототчет… И на нескольких снимках как раз засветилась модель «Компас»!

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», кабинные модели для камазовской новинки будет поставлять JAC — последний не говорит напрямую, но намекает, будто каркас спроектировали инженеры Isuzu. В основу машины ляжет достаточно простая рама прямого сечения, которую КамАЗ планирует делать своими силами.