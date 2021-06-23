Чем может похвастать Lexus LFA за 15-летнюю историю

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15 лет назад компания Lexus запустила производство своего первого спортивного автомобиля Lexus LFA. А в 2016 году состоялась мировая премьера следующего спорткара, получившего название Lexus LC. С тех пор бренд ассоциируется с компанией, которой под силу воплощать в жизнь самые смелые проекты.

Lexus начал работать над своим самым первым спортивным автомобилем буквально с чистого листа. Главный инженер Харахико Танахаши получил полную свободу действий и доступ к новейшим технологиям производителя. В команду также вошёл мастер-пилот Хироми Нарусэ, его навыки вождения помогли улучшить управляемость Lexus LFA.

Прототип суперкара появился в 2003 году, а первый дебют на публике состоялся на Североамериканском международном автосалоне в Детройте в 2005 году. Спустя десять лет Lexus LFA поступил в серийное производство.

Вышедшая ограниченным тиражом модель стала самым быстрым и динамичным автомобилем бренда: его рекорд скорости — 325 км/ч.

В 2016 году прошла мировая премьера преемника — купе Lexus LC, которое отличается футуристичным дизайном. Впечатляют и технические характеристики. Под капотом автомобиль стоит 5-литровый V8 мощностью 477 л. с., который работает с 10-ступенчатым «автоматом». В год своего дебюта модель получила награду за уникальный дизайн серийного автомобиля.

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23 июня 2021
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