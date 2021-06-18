Почему многие датчики в современных авто постоянно врут

Датчики обманывают автовладельца по разным причинам. Где-то инженеры недосмотрели, а где-то имела место реальная поломка. Но бывают и такие устройства, что изначально настроены на неверные показания.
С какой скоростью ехали?
Самый «завиральный» из них — датчик скорости. Он настроен так, что выдает информацию о скорости движения автомобиля с погрешностью, даже если у авто стандарный размер покрышек. При этом, на спидомете скорость показывается с превышением, а вот блок управления двигателем (ЭБУ) получает верные данные. Но если установить не стандартные колеса, тогда ошибочные показания будет получать и ЭБУ, что может повлечь другие ошибки в электронных системах.
Здесь слишком жарко
Датчик температуры двигателя тоже очень часто выдает неверные данные. Причина в том, что инженеры устанавливают его не в головку блока цилиндров (это — самое горячее место), а в патрубок, прикрепленный к головке блока. Кстати, этот патрубок часто делают даже не из металла, а из пластикового композита. Такое расположение чревато крайне серьезными проблемами. Например, случилась аварийная ситуация и система охлаждения потеряла герметичность. Антифриз полностью вытек, и мотор стал перегреваться. При этом наш датчик продолжает измерять температуру в пустом пластиковом патрубке и показывать, что с мотором все в порядке в то время, как агрегат уже «умер».
Масляные проблемы
Масляный датчик реагирует на давление меньшее, чем 0,5 бара. После этого на панели приборов зажигается красная лампа аварийного давления масла. Беда в том, что уже при 0,6 бара подшипники коленвала испытывают колоссальный износ, но водитель об этом и не подозревает, ведь на панели приборов никаких сигналов не появляется.
А что за бортом?
Наконец, еще один врунишка — датчик внешней температуры. Его очень часто ставят в район переднего бампера, но там он греется от дороги, а также от радиаторов охлаждения, которых в современном автомобиле может быть штук пять. Отсюда и ошибки. Чтобы этого избежать, некоторые производители монтируют датчик в корпус правого бокового зеркала. Но в этом случае получается, что ехать на запад теплее, чем на юг.