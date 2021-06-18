Почему многие датчики в современных авто постоянно врут

Датчики обманывают автовладельца по разным причинам. Где-то инженеры недосмотрели, а где-то имела место реальная поломка. Но бывают и такие устройства, что изначально настроены на неверные показания.

С какой скоростью ехали?

Самый «завиральный» из них — датчик скорости. Он настроен так, что выдает информацию о скорости движения автомобиля с погрешностью, даже если у авто стандарный размер покрышек. При этом, на спидомете скорость показывается с превышением, а вот блок управления двигателем (ЭБУ) получает верные данные. Но если установить не стандартные колеса, тогда ошибочные показания будет получать и ЭБУ, что может повлечь другие ошибки в электронных системах.

Здесь слишком жарко

Датчик температуры двигателя тоже очень часто выдает неверные данные. Причина в том, что инженеры устанавливают его не в головку блока цилиндров (это — самое горячее место), а в патрубок, прикрепленный к головке блока. Кстати, этот патрубок часто делают даже не из металла, а из пластикового композита. Такое расположение чревато крайне серьезными проблемами. Например, случилась аварийная ситуация и система охлаждения потеряла герметичность. Антифриз полностью вытек, и мотор стал перегреваться. При этом наш датчик продолжает измерять температуру в пустом пластиковом патрубке и показывать, что с мотором все в порядке в то время, как агрегат уже «умер».