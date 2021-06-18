Почему многие датчики в современных авто постоянно врут

Фото из открытых источников
В современной машине великое множество различных датчиков. При этом большинство из них врет. Одни это делают постоянно, другие начинают «фокусничать» в процессе эксплуатации. О том, почему так происходит, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Датчики обманывают автовладельца по разным причинам. Где-то инженеры недосмотрели, а где-то имела место реальная поломка. Но бывают и такие устройства, что изначально настроены на неверные показания.

С какой скоростью ехали?

Самый «завиральный» из них — датчик скорости. Он настроен так, что выдает информацию о скорости движения автомобиля с погрешностью, даже если у авто стандарный размер покрышек. При этом, на спидомете скорость показывается с превышением, а вот блок управления двигателем (ЭБУ) получает верные данные. Но если установить не стандартные колеса, тогда ошибочные показания будет получать и ЭБУ, что может повлечь другие ошибки в электронных системах.

Здесь слишком жарко

Датчик температуры двигателя тоже очень часто выдает неверные данные. Причина в том, что инженеры устанавливают его не в головку блока цилиндров (это — самое горячее место), а в патрубок, прикрепленный к головке блока. Кстати, этот патрубок часто делают даже не из металла, а из пластикового композита. Такое расположение чревато крайне серьезными проблемами. Например, случилась аварийная ситуация и система охлаждения потеряла герметичность. Антифриз полностью вытек, и мотор стал перегреваться. При этом наш датчик продолжает измерять температуру в пустом пластиковом патрубке и показывать, что с мотором все в порядке в то время, как агрегат уже «умер».

Фото из открытых источников

Масляные проблемы

Масляный датчик реагирует на давление меньшее, чем 0,5 бара. После этого на панели приборов зажигается красная лампа аварийного давления масла. Беда в том, что уже при 0,6 бара подшипники коленвала испытывают колоссальный износ, но водитель об этом и не подозревает, ведь на панели приборов никаких сигналов не появляется.

А что за бортом?

Наконец, еще один врунишка — датчик внешней температуры. Его очень часто ставят в район переднего бампера, но там он греется от дороги, а также от радиаторов охлаждения, которых в современном автомобиле может быть штук пять. Отсюда и ошибки. Чтобы этого избежать, некоторые производители монтируют датчик в корпус правого бокового зеркала. Но в этом случае получается, что ехать на запад теплее, чем на юг.

двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
18 июня 2021
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