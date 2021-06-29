Новое поколение Opel Astra готовится к дебюту

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Премьера нового поколения Opel Astra, уже одиннадцатого по счету, должна состояться через несколько недель. Пока же автомобиль проходит серию ресурсных испытаний в разных климатических зонах. Тесты начались прошлой зимой, и уже вошли в финальную стадию.
Виктор Васильев

Прототипы предсерийных автомобилей для начала отправили на север, чтобы испытать на снежных дорогах шведской Лапландии. В Германии серию проверок провели на полигоне в Дуденхофене, а совсем недавно стартовала программа дорожных тестов, которую проводят в регионе Рейн-Майн. Кроме того, новая Astra проходит финальные тесты в лаборатории ЭМС (электромагнитной совместимости) в Рюссельсхайме, необходимые для получения ОТТС в Германии.

На данный момент известно, что у новой «Астры» будет, как классическая линейка традиционных силовых агрегатов, так и гибридные варианты. Именно с гибрида начнется полная электрификация семейства Astra, поэтому инженеры проверяют быстроту прогрева литий-ионной батареи, чтобы даже в холодную погоду гарантировать приемлемый запас хода автомобиля.

В 2019 году стало известно, что в основу новой «Астры» ляжет известная платформа EMP2, то есть линейка двигателей у нее будет французская. А вот, что касается внешности, то дизайнерам дали полную свободу действий. Поэтому предположим, что новинка будет стилистически похожа на Opel Mokka, но во внешности будет много своих оригинальных деталей.

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29 июня 2021
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