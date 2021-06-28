Как спасти автомобиль от последствий потопа, вызванного аномальными ливнями

Самое простое, это изначально миновать опасный участок и не заезжать в низину, потому как именно туда пойдет основная масса воды. Однако сделать это подчас трудно, ведь съездов с дороги может и не оказаться. Тогда лучше всего остановиться на обочине и переждать ливень. Вы потеряете массу времени, зато сохраните машину.

Ну а если все же придется форсировать водную преграду, имейте в виду, что двигаться надо медленно, дабы не поднять волну, которая может залить электроусилитель руля. Напомним, что обычно он расположен в самом низу и воде до него очень легко достать. Если влага попадет внутрь механизма, он прекратит работу. В этом случае руль нальется огромным усилием и поворачивать его будет очень проблематично, особенно девушке. Так что придется ждать эвакуатор, который непонятно когда приедет, ведь погода диктует свои правила.

Мы не зря советуем ехать очень аккуратно, ведь если переборщить со скоростью, то можно «схватить» и гидроудар. Вода попадет во впускной тракт мотора, пройдет через воздушный фильтр и попадет внутрь двигателя. И это — смертельный приговор силовому агрегату. А еще влагу может засосать через сапуны ведущих мостов. В этому случае придется перебирать подвеску.