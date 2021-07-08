«Таврия-2021»: каким может быть новое поколение модели

Дизайнер Роман Прядько решил пофантазировать, каким могло бы получиться второе поколение «Таврии». На выходе получился стильный трехдверный хетчбэк, который пропорциями действительно напоминает классическую «Таврию», но при этом выглядит намного эффектнее прародительницы — чего стоит одна только лихая пластика боковин.

О серийном производстве концепта речи, разумеется, не идет. Это лишь компьютерные рендеры, которым не суждено воплотиться в товарную модель… А жаль. Ностальгические ретромотивы могли бы сделать «Таврию-2» вполне успешной машиной.

Кстати, ранее Роман Прядко уже радовал фанатов отечественного автопрома другими проектами. Его авторству, например, приналежит концепт возрожденного «Москвича-2140», а также совершенно неожиданный шоукар «Запорожец-965».