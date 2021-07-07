«Русский» Сaterpillar: КамАЗ построил огромный самосвал «Геркулес»

Самосвал КамАЗ-6561, получивший название «Геркулес», выполнен по схеме «последовательный гибрид», то есть двигатель внутреннего сгорания приводит электрический генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумуляторную батарею.

Местами машина может вообще работать на «зеленой тяге»: при спуске в карьер энергия будет накапливаться, а при подъеме — расходоваться. Такое решение позволяет снизить количество потребляемого топлива на 15% в сравнении с дизельным аналогом.



Снаряженная масса 10-метрового шасси составляет 31 тонну, а грузоподъемность 40 тонн. Автомобиль 6х6 предназначен для перевозки грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам. Основные конкуренты нового КамАЗа — шарнирно-сочленные Volvo и Caterpillar.

Интересно, что модель может работать «по безлюдной технологии» — то есть полностью без участия водителя. Кроме того, самосвал может эксплуатироваться как в режиме дистанционного управления, так и управляться водителем из кабины.

И еще. На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021» марка КамАЗ неожиданно показала двухосный электрический мусоровоз 53198 — как выяснил портал «АвтоВзгляд», это родоначальник нового семейства «Чистогор».