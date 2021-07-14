«Муравей-2021» оказался полупикапом или недогрузовиком

Вместо мотороллера «Туламашзавод» выпустит нечто, вроде дорожного уборщика, причем на чистом электричестве. Судя по патентным изображениям, новый «Муравей» получит небольшой открытый борт, как у пикапа или, если хотите, самосвала.

Правда, до возможностей подобной техники ему все же далековато. Габариты новинки составят 3470х1500х2100 мм, а грузоподъемность — 1000 кг. Как, впрочем, и снаряженная масса 5-сильного четырехколесного электрокара.

Известно, что скорость «насекомого» не превысит и 22 км/ч, а без дополнительной зарядки оно сможет проползти, убирая мусор, до 90 км пути. Впрочем, никаких других технических подробности пока, увы, нет.