«Муравей-2021» оказался полупикапом или недогрузовиком

Фото: Роспатент
В базе Роспатента появился очередной документ, проливающий свет на будущую модификацию легендарного мотороллера «Муравей», чье производство было прекращено на предприятии «Туламашзавод» в далеком 1995 году. Проект нового поколения оказался довольно забавным.
Мирон Горин

Вместо мотороллера «Туламашзавод» выпустит нечто, вроде дорожного уборщика, причем на чистом электричестве. Судя по патентным изображениям, новый «Муравей» получит небольшой открытый борт, как у пикапа или, если хотите, самосвала.

Правда, до возможностей подобной техники ему все же далековато. Габариты новинки составят 3470х1500х2100 мм, а грузоподъемность — 1000 кг. Как, впрочем, и снаряженная масса 5-сильного четырехколесного электрокара.

Известно, что скорость «насекомого» не превысит и 22 км/ч, а без дополнительной зарядки оно сможет проползти, убирая мусор, до 90 км пути. Впрочем, никаких других технических подробности пока, увы, нет.

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14 июля 2021
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