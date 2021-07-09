Эксперты рассказали, когда закончится дефицит и подорожание автомобилей в России

Народ массово сметает с прилавков автосалонов все, что только можно. Впрочем, удивляться тут особо нечему. Ведь цены на машины, в том числе и на вторичном рынке, растут как на дрожжах. Осадили его не только перекупщики, но и сами дилеры, продающие автомобили по откровенно неприличным прайсам. Ценники порой превышают рекомендованные автостроителями на 1 000 000 рублей. Такого в нашей стране еще не было.

«Вторичка» тоже чудит, что есть мочи: если в январе, к примеру, Mercedes-Benz E-класса 2013—2015 годов выпуска можно было купить за 1,2 миллиона дешевеющих русских бумажек, то сейчас такой седан выйдет не менее 1,8 млн. Да еще пойди, попробуй, найди… Про подорожавшие на 200—300 тысяч старые «Логаны» и прочую «бюджетку» даже и говорить не хочется. Да что там, если вазовскую «классику», что фанаты передавали друг другу за 30 000 рублей, отныне не найдешь дешевле 100 000, а то и 150 000!

Что ж, спрос рождает предложение. Или все же наоборот?

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, на динамику ценообразования автомобилей в России, в частности, влияет курсовая разница цен — еще не отыгранный рост курсовых колебаний 2014 года.