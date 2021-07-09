Эксперты рассказали, когда закончится дефицит и подорожание автомобилей в России

Народ массово сметает с прилавков автосалонов все, что только можно. Впрочем, удивляться тут особо нечему. Ведь цены на машины, в том числе и на вторичном рынке, растут как на дрожжах. Осадили его не только перекупщики, но и сами дилеры, продающие автомобили по откровенно неприличным прайсам. Ценники порой превышают рекомендованные автостроителями на 1 000 000 рублей. Такого в нашей стране еще не было.
«Вторичка» тоже чудит, что есть мочи: если в январе, к примеру, Mercedes-Benz E-класса 2013—2015 годов выпуска можно было купить за 1,2 миллиона дешевеющих русских бумажек, то сейчас такой седан выйдет не менее 1,8 млн. Да еще пойди, попробуй, найди… Про подорожавшие на 200—300 тысяч старые «Логаны» и прочую «бюджетку» даже и говорить не хочется. Да что там, если вазовскую «классику», что фанаты передавали друг другу за 30 000 рублей, отныне не найдешь дешевле 100 000, а то и 150 000!
Что ж, спрос рождает предложение. Или все же наоборот?
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, на динамику ценообразования автомобилей в России, в частности, влияет курсовая разница цен — еще не отыгранный рост курсовых колебаний 2014 года.
— Дефицит автомобилей и высокий спрос сохраняются во всем мире, что также влияет на политику автопроизводителей по части ценообразования и позволяет повышать цены. Кроме того, на себестоимость автомобилей влияют рост стоимости метала и энергоносителей, а также комплектующих для авто и электронных компонентов. Усугубляет ситуацию непредсказуемость поставок. Многие автомобили, особенно технологически сложные, в дорогих топовых комплектациях сейчас приходят к нам без заказанных опций. То есть ты только по факту узнаешь, что ты получаешь. Особенно эта тенденция прослеживается в премиум-сегменте, — прокомментировал «АвтоВзгляду»генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
По мнению специалиста, цены на автомобили продолжат расти до конца текущего года. И в массовом, и в премиум сегменте. Пока спрос будет превышать предложение, увы. Так что откапывайте свои денежки в огороде и бегом за машиной, пока она вновь не выросла в цене. Через несколько месяцев обогатитесь.
С подобным мнением согласился и независимый автоэксперт Олег Осипов: «тотальное подорожание не закончится никогда! Это общемировой тренд. А вот дефицит — история в некоторой степени надуманная, маркетинговая. Думаю, несколько месяцев, максимум полгода, и нехватки машин не будет».
А вот автоэксперт Сергей Асланян уверен, что и дефицит никогда не закончится: «Даже когда наметятся экономические предпосылки для снижения отпускных цен, останутся неэкономические, такие, как жадность, стремление к завышенной прибыльности и понимание того, что мы живем в нестабильное время и перед смертью надо наесться».
Между тем, весьма противоречивое мнение у генерального директора ГК «АВТОDOM» Андрея Ольховского, который считает, что у крупных дилерских холдингов нет проблем с дефицитом автомобилей. Эксперт считает, что практически у всех имеется полный модельный ряд. Просто этих автомобилей не столько, сколько хотелось бы, и поэтому на рынке присутствует overprice. По его мнению, проблем с самыми ходовыми моделями нет. Хотя по данным портала «АвтоВзгляд», проблемы есть, да еще какие! В шоу-румах не найти ни Hyundai Creta, ни Volkswagen Tiguan, ни Mazda CX-5, ни — простите — Geely Coolray… Этот список можно продолжать еще очень долго.
Разумеется, рост рынка будет зависеть от объема поставок и доступности комплектаций. Вполне возможно, что будет некоторое охлаждение по сравнению с выдающимися результатами продаж первого полугодия. Поэтому не совсем корректно оценивать динамику рынка, скорее, корректнее оценивать возможности производителей.
— Я полагаю, что показатели второго полугодия будут аналогичны результатам продаж первым шести месяцам, хотя в обычной практике, во второй половине года цифры должны быть примерно на 20% выше, — подытожил «АвтоВзгляду»генеральный директор ГК «АВТОDOM» Андрей Ольховский.
А вот автоэксперт Игорь Моржаретто и вовсе считает, что даже по самым оптимистичным прогнозам, дефицит автомобилей закончится не раньше, чем в следующем году. А пока будет дефицит, будут расти и цены.
Неординарность ситуации еще и в том, что дополнительное давление на рост оказывают и сами цены на автомобили. Во втором полугодии мы, вероятно, столкнемся с ростом ключевой ставки и ставки по кредитам, что в итоге отразится на удорожании стоимости владения транспортным средством.
Если стоимость барреля нефти будет и дальше расти, то курс доллара, скорее всего, будет корректироваться в сторону снижения и вызовет повышение цен автомобилей в долларовом эквиваленте. В общем, пока вы все это читаете, другие уже вовсю скупают заветные машинки, если и не для себя, то хотя бы для препродажи. Таковы реалии рынка. Аминь.