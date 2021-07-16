Jeep отпразднует 80-летие выходом крутых новинок

Теперь, 80 лет спустя, марка Jeep известна по всему миру, имеет множество преданных поклонников и продолжает расширять свою гамму, разивая новые сегменты. В частности, на рынок вышла технология 4xe, которая представляет собой набор патентованных решений по электрификации, позволяющих создавать передовые полноприводные автомобили.

Будучи флагманом марки, автомобиль Jeep Wrangler 4xe стал самым экологичным внедорожником Jeep. Модель оснащается двухлитровым двигателем, к которому пристыкован электромотор: эта силовая установка развивает 380 л. с. мощности и 637 Н·м момента.

Новая модель имеет расход топлива около 3,5 литра на 100 км в гибридном режиме, проезжает более 50 км исключительно на электрической тяге с нулевым уровнем выбросов, разгоняется до 100 км/ч всего за 6,4 секунды.

В свою очередь, восьмиместные модели Wagoneer и Grand Wagoneer расширяют премиум-сегмент марки Jeep и демонстрируют новый дизайн в аутентичном стиле. Эти автомобили — воплощение настоящего американского качества и многолетней истории марки.

Кстати, россияне опять распробовали автомобили Jeep. Некогда культовая на постсоветском пространстве марка за последние годы стала сугубо нишевым игроком, продавая совсем небольшие тиражи своих кроссоверов и внедорожников. Однако в последнее время спрос на «Джипы» снова начал расти.