Самые убойные новинки премиальных кроссоверов на российском рынке

Фото: Cadillac
На российском рынке премиальных авто в последнее время много изменений. За короткий срок публике официально представили целый набор лакшери-кроссоверов и внедорожников. Об особенностях ассортимента в люксовом сегменте рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Начало лета 2021 года на российском авторынке оказалось богато новинками в сегменте полноприводных премиальных моделей. Среди них преобладают кроссоверы и внедорожники. Можно не сомневаться, что они с удовольствием «переварят» достаточно мощный «залп» новинок.

Обновление модельных рядов неизбежно подстегнет спрос и спровоцирует еще большее подорожание машин. Впрочем, для сегмента премиальных авто вопрос цены никогда не был определяющим. Ведь всегда находились и находятся покупатели, готовые переплатить миллион-другой за возможность приобрести желанную машину прямо здесь и сейчас.

Правда, очередной выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд» будет интересен не только бегущим впереди себя клиентам, но и всем, кто интересуется новинками в сегменте пафосных SUV. А послушать его можно здесь.

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14 июля 2021
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