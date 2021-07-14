Самые убойные новинки премиальных кроссоверов на российском рынке

Начало лета 2021 года на российском авторынке оказалось богато новинками в сегменте полноприводных премиальных моделей. Среди них преобладают кроссоверы и внедорожники. Можно не сомневаться, что они с удовольствием «переварят» достаточно мощный «залп» новинок.

Обновление модельных рядов неизбежно подстегнет спрос и спровоцирует еще большее подорожание машин. Впрочем, для сегмента премиальных авто вопрос цены никогда не был определяющим. Ведь всегда находились и находятся покупатели, готовые переплатить миллион-другой за возможность приобрести желанную машину прямо здесь и сейчас.

Правда, очередной выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд» будет интересен не только бегущим впереди себя клиентам, но и всем, кто интересуется новинками в сегменте пафосных SUV. А послушать его можно здесь.