Mercedes-Benz готовит внедорожную версию С-класса

Лифтованный «сарай» C-класса пока почти полностью закрыт от посторонних глаз камуфляжной пленкой, но некоторые детали разглядеть все же можно. Например, четко виды очертания пластикового обвеса по нижней части кузова, а также измененный дизайн бамперов.

Кроме того, уже известно, что полный привод и пневмоподвеска включены в базовое оснащение, а в систему выбора режимов движения добавят режим All-Terrain, в котором машина «встает на цыпочки» обеспечивая максимальный дорожный просвет.

Что касается гаммы силовых агрегатов, то здесь должны появиться четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы. Но конкретную информацию немцы пока держат в секрете.