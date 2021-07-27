Mercedes-Benz готовит внедорожную версию С-класса

Фото: Motor1.com
Судя по всему, Mercedes-Benz в камуфляжной оклейке, который попал в объективы фотоаппаратов, не что иное, как модификация All-Terrain, которую анонсировали еще во время официальной премьеры C-класса нового поколения. По задумке макретологов «Даймлер», она должна составить конкуренцию Audi A4 Allroad.
Виктор Васильев

Лифтованный «сарай» C-класса пока почти полностью закрыт от посторонних глаз камуфляжной пленкой, но некоторые детали разглядеть все же можно. Например, четко виды очертания пластикового обвеса по нижней части кузова, а также измененный дизайн бамперов.

Кроме того, уже известно, что полный привод и пневмоподвеска включены в базовое оснащение, а в систему выбора режимов движения добавят режим All-Terrain, в котором машина «встает на цыпочки» обеспечивая максимальный дорожный просвет.

Что касается гаммы силовых агрегатов, то здесь должны появиться четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы. Но конкретную информацию немцы пока держат в секрете.

новинки рынка, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, универсал
27 июля 2021
324