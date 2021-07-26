Какие обороты для турбированного мотора самые оптимальные

К современному наддувному мотору предъявляются очень строгие требования. Из-за жестких экологических норм он должен заводиться сразу и прогреваться в движении. А еще у него должны быть высокие рабочие характеристики, чтобы сразу включиться в городской трафик. Ресурс самого агрегата тут вторичен.
Вот поэтому инженеры настраивают все системы впрыска так, чтобы мотор моментально откликался на нажатие педали газа. Из-за этого турбодвигатель обладает достаточной тягой уже почти от оборотов холостого хода. А пик крутящего момента начинается от 1500 об/мин и продолжается до 4000—5000. В этом диапазоне у двигателя самая большая отдача.
Если брать конкретные моторы, то сначала надо посмотреть на их характеристики. Прежде всего интересует график с двумя кривыми — нарастание мощности и крутящего момента. Наибольшая эффективность мотора достигается между максимумом крутящего момента и максимумом мощности.
Так какие же обороты наиболее оптимальны? Чтобы движок быстрее прогрелся, держите их в диапазоне 1100—1300 об/мин. Этого хватает для того, чтобы детали шатунно-поршневой группы и турбина нагрелись до рабочих температур, а масляный насос прокачал смазку через всю систему. Так уменьшается риск образования задиров в цилиндрах из-за того, что масляная пленка слишком тонкая. А еще в подобном режиме быстрее всего прогревается рабочая жидкость в автоматической трансмиссии. Не забывайте, что коробка передач тоже нуждается в прогреве, иначе с ней возникнут проблемы.
В движении по трассе наиболее оптимальными считается диапазон от 1800 до 2000 об/мин. В этом режиме двигатель выдает ровно столько, сколько нужно для движения с заданной скоростью и с минимальным расходом топлива. Считаем, что это идеальный режим с точки зрения долговечности, ведь силовой агрегат практически не нагружен, а масло равномерно распределено по всей системе.
Ну а разгонять мотор до 5000—6000 об/мин мы советуем лишь на обгонах, да в тех случаях, когда надо прочистить двигатель от сажи и других отложений.