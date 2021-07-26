Какие обороты для турбированного мотора самые оптимальные

К современному наддувному мотору предъявляются очень строгие требования. Из-за жестких экологических норм он должен заводиться сразу и прогреваться в движении. А еще у него должны быть высокие рабочие характеристики, чтобы сразу включиться в городской трафик. Ресурс самого агрегата тут вторичен.

Вот поэтому инженеры настраивают все системы впрыска так, чтобы мотор моментально откликался на нажатие педали газа. Из-за этого турбодвигатель обладает достаточной тягой уже почти от оборотов холостого хода. А пик крутящего момента начинается от 1500 об/мин и продолжается до 4000—5000. В этом диапазоне у двигателя самая большая отдача.

Если брать конкретные моторы, то сначала надо посмотреть на их характеристики. Прежде всего интересует график с двумя кривыми — нарастание мощности и крутящего момента. Наибольшая эффективность мотора достигается между максимумом крутящего момента и максимумом мощности.