В Россию ворвался уникальный Jaguar XF R-Dynamic Black

Седан Jaguar XF получил корпуса наружных боковых зеркал, пороги и 19-дюймовые колесные диски с отделкой Gloss Black, а также панорамную крышу и стекло с тонировкой. От стандартной комплектации машины салон Jaguar XF R-Dynamic Black отличают элементы отделки шпоном Satin Charcoal Ash, а также яркие металлические педали и подсветка с тридцатью оттенками.

Владельцам этой версии машины станут доступны приложения Apple CarPlay® и Android Auto™, обеспечивающих беспроводное подключение к мультимедийной системе. Их можно будет установить при помощи системы SOTA, позволяющей обновлять программное обеспечение машины удаленно, без посещения дилерского центра.

Jaguar XF R-Dynamic Black оснащается двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем семейства Ingenium мощностью 249 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом» в трансмиссии.