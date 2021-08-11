Своя игра: тест-драйв Lexus ES 250

«Шпуля» фальшрадиаторной решетки, острые и узкие «лучики» контуров головной светодиодной оптики, угловатые задние блок-фары — вот узнаваемые черты Lexus ES, который пока еще продается в салонах дилеров марки. Если вы не прочь сейчас купить авто этого класса и видите этого японца «живьем» в шоу-руме — хватайте, не задумываясь.

Его рестайлинговая инкарнация минимально отличается от нынешней в техническом плане, поскольку конструкция удачная и отработанная, а ждать прибытия в нашу страну даже уже заказанного у дилера «новичка» придется еще много-много долгих месяцев.

При этом «синица в руке» в виде точно такого же ES, как и тот, что оказался на тесте портала «АвтоВзгляд», наверняка не разочарует владельца. Дело в том, что этот седан, хотя и играет на общем поле премиальных моделей, всегда отличался своеобразным характером, выделявшим его из рядов конкурентов. Lexus ES не такой как все. И дело тут не только в фирменном дизайне, но и в повадках, и в характере модели.