Своя игра: тест-драйв Lexus ES 250

«Шпуля» фальшрадиаторной решетки, острые и узкие «лучики» контуров головной светодиодной оптики, угловатые задние блок-фары — вот узнаваемые черты Lexus ES, который пока еще продается в салонах дилеров марки. Если вы не прочь сейчас купить авто этого класса и видите этого японца «живьем» в шоу-руме — хватайте, не задумываясь.
Его рестайлинговая инкарнация минимально отличается от нынешней в техническом плане, поскольку конструкция удачная и отработанная, а ждать прибытия в нашу страну даже уже заказанного у дилера «новичка» придется еще много-много долгих месяцев.
При этом «синица в руке» в виде точно такого же ES, как и тот, что оказался на тесте портала «АвтоВзгляд», наверняка не разочарует владельца. Дело в том, что этот седан, хотя и играет на общем поле премиальных моделей, всегда отличался своеобразным характером, выделявшим его из рядов конкурентов. Lexus ES не такой как все. И дело тут не только в фирменном дизайне, но и в повадках, и в характере модели.
Так, премиальные «немцы» соревнуются сейчас в попытках поразить воображение потенциального покупателя все более «навороченной» электроникой, все более необъятными мониторами мультимедийных систем, все более умными (уже даже чересчур умными) системами помощи водителю и прочими «примочками».
ES же нацелен не на футуристичные «спецэффекты», а на реальную надежность и беспроблемность по отношению к своему владельцу. Это машина не для погони за призрачными и изменчивыми «трендами» в автомобильной моде, а для того, чтобы с максимальным комфортом жить здесь и сейчас. Об этом в салоне ES говорит буквально все, начиная с подчеркнуто лаконичной «приборки» и заканчивая характером и тональностью кожаной отделки.
При всей консервативности внутреннего убранства, тут есть все положенные современному «премиуму» электронные «примочки»: проектор спидометра на лобовое стекло, адаптивный «круиз» со слежением за полосой, видеокамеры «по кругу», непременные близнецы-братья Apple Carplay с Android Auto и прочее. Но самое главное, что дает Lexus ES, это ощущение машины из категории «сел и поехал». К ее характеру не нужно привыкать.
Да, она не поражает бритвенной остротой управления и «нервом» в каждом движении рулевого колеса. Но всегда и в любой момент времени ты четко ощущаешь, что ES едет строго туда, куда его направляешь. Повизжать шинами в крутых виражах за рулем ES не хочется, хотя в случае чего этот Lexus не спасует на быстрой «переставке». Просто общий характер машины не таков. Не располагает к хулиганству на дороге.
Вот с максимальным комфортом доставить седоков куда пожелают, это — да, это к ES. 200 «лошадей» в паре с 8-ступенчатым «автоматом» выполнят поставленную задачу в лучшем виде. И сделают это тихо и добротно: с шумоизоляцией в седане все хорошо, а подвеска надежно «жрет» любые колдобины.
Правда, с единственной оговоркой: надо помнить, что дорожный просвет у Lexus ES не как у «бюджетника», рассчитанного на дачников-огородников. 150 миллиметров клиренса ES вынуждают все-таки сбрасывать скорость перед «лежачими полицейскими» и трамвайными рельсами: цеплять обвесом за дорожное полотно во время прыжков по серьезным колдобинам — развлечение на любителя.
В целом же, 200-сильный Lexus ES воспринимается городским жителем и как оптимальная машина «для себя любимого», и как уютное семейное транспортное средство. С одной стороны, это все-таки «премиум», продемонстрировать статус перед окружающими всегда можно.
А с другой, места и комфортных опций для пассажиров что спереди, что на заднем диване — боле чем. Это, конечно, не S-klasse мерседесовский, но — вполне устроит семью с парой детей, привыкшую к машинам премиального уровня. Да и цена ES, прямо скажем, куда более демократичная, нежели у топовых «немцев».
Ценники на «наш» ES 250 с 200-сильным бензиновым двигателем стартуют с 3,6 млн. рублей. А «в полном фарше» его можно приобрести за 4,7 млн. Имеет смысл задуматься. Особенно в свете того, что рестайлинговая модель, когда ее физически привезут в Россию, наверняка окажется заметно дороже.