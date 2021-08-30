Volkswagen отказывается от автомобилей с «механикой»

О том, что Volkswagen хочет сворачивать производство машин с «механикой» пишет авторитетное немецкое издание Auto Motor und Sport. Причины такого шага довольно банальны. Автоконцерн планирует переводить весь свой модельный ряд на электротягу, потому дальнейший выпуск машин на «механике» посчитали нерациональным.

Так, уже в 2023 году, новое поколение кроссовера Tiguan, не будет иметь трехпедальной версии. Тоже самое можно сказать и о новых генерациях «Гольфа» и «Пассата».

Вполне вероятно, что вскоре «механики» лишатся SEAT и Skoda. Ну и конечно же Audi. Этот премиальный бренд точно не будет ждать 2030 года.

Надо сказать, что в Европе «механические» модели немецких машин до сих пор пользуются устойчивым спросом, хотя и небольшим. Немцы, видимо, решили пожертвовать этой аудиторией, ради технического прогресса и оптимизации производства.