Почему внедорожник Aurus Komendant не выйдет вовремя

Между тем, по информации портала «АвтоВзгляд», даже базовые седаны Senat, старт продаж которых планировался на минувший июнь, до сих пор не добрались до дилерской сети. Хотя марка Aurus вроде бы запустила серийное производство модели, то есть никаких препятсвий для начала реализации люксовой новинки быть не должно…

Можно ли при таких вводных верить информации, что внедорожник Komendant выйдет не просто вовремя, а досрочно? Ведь публике пока не показали даже прототипов, а все, что мы видели — экспериментальные «мулы», накатывающие тестовые километры по дорогам разных стран.

Несмотря на очевидное несоответствие обещаний реальной действительности, Aurus продолжается распыляться на другие проекты. Скажем, в НАМИ зачем-то взялись разрабатывать Senat на топливных элементах (или, проще говоря, на водороде).

С другой стороны, без пиара со стороны федерального министра об «Аурусе» запросто могли бы забыть не только журналисты, но и потенциальные покупатели. Ведь повторим: живых машин все еще нет. А значит, здесь и сейчас обеспеченная отечественная публика голосует рублем за престижные иномарки.