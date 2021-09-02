Россияне готовы покупать старую «Ниву» за 1 200 000 рублей

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», недавно АВТОВАЗ неожиданно возобновил выпуск любопытной версии классической «Нивы» под названием Bronto. Покупатель этой версии получает доработанную подвеску, усиленный задний мост, самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, внедорожные покрышки R15, а также увеличенный на 35 клиренс (до 240 мм).

В «базе» такой вездеход стоит внушительные 889 900 рублей, а в «топе» — аж 1 026 900 «целковых». У дорогой версии будет кондиционер, расширители арок, багажные рейлинги, экспедиционная оптика и камуфляжная окраска. Не слишком ли дорого, если за стандартную LADA Niva Legend должны просить 666 900?

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» один из дилеров тольяттинской марки, новинка вызвала настоящий ажиотаж среди любителей колесить по бездорожью! И они готовы платить за исполнение Bronto немыслимые 1 200 000 рублей, только бы забрать машину из салона как можно скорее. Вот такие они, гримасы автомобильного дефицита на российском рынке…

И еще одна новость, касающаяся заслуженного внедорожника. В конце 2019 года АВТОВАЗ провел знаковое обновление старой «Нивы» (которая тогда называлась LADA 4x4). Модернизация принесла полностью новую переднюю панель и принципиально иную климатическую систему. Как оказалось, установить такие «климатику» и «торпедо» вполне можно своими силами.