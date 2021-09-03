Новый кроссовер BMW X1 вышел на испытания

Баварцы тщательно скрывают внешность новинки и используют для этого не только пленку. Судя по фото, на прототипе установлены некоторые элементы от старого X1. Например, фары и передний бампер. В том, что их точно заменят, сомневаться не приходится.

Модели BMW с каждым поколением становятся все агрессивнее в плане дизайна, так что предположим, что X1 получит узкие хищные фары, а в переднем бампере появятся крупные клыки-воздуховоды. А вот решетка радиатора изменится незначительно и точно не будет такой, как у семейства 4-й серии.

Премьера модели должна пройти уже в следующем году в Германии, а потом кроссовер увидят в США. В зависимости от рынка сбыта X1 станут оснащать бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. А вот разговоры про полностью электрический вариант пока поутихли. Похоже, немцы решили повременить с этим в надежде на то, что покупатели оценят гибридные версии.