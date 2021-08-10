5 действий, которые надо обязательно сделать при замене колодок

Такая стандартная операция как замена колодок довольно проста, но требует некоторых знаний и навыков. Они помогут не только корректно установить колодки, но и продлят срок службы механизмов, то есть, в конечном итоге, сэкономят деньги.

Очистка от грязи

При замене колодок сначала обязательно очистите все механизмы от загрязнений. Это нужно сделать не только на металлических деталях, но и на резиновых шлангах. Иначе последние будут пересыхать, и со временем потрескаются. Что приведет к их «потению», а в худшем случае — к разгерметизации системы и утечки тормозной жидкости.

Обратная сторона «медали»

Обязательно осмотрите тормозной диск с внутренней стороны, ведь именно она сильнее всего страдает от камней и грязи. Если увидите, что там появились глубокие борозды, значит диск скоро нужно будет менять. Кроме того, хорошо бы очистить диск от окалины. Ведь если ее частички попадут между колодкой и диском, они точно поцарапают поверхность диска и оставят след на колодке.

Разведение цилиндров

Многие водители забывают о такой операции, как возвращение цилиндров в тормозном суппорте в исходное положение. Дело в том, что на колодках, фрикционная часть которых сильно стерлась, цилиндры сильно выдвигаются из суппорта и собрать тормозной механизм с новыми колодками бывает трудно, либо колодки встают с перекосом.