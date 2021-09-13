АВТОВАЗ показал «упрощенную» версию своей нашумевшей медиасистемы

У версии без приставки Pro — 7-дюймовый экран с разрешением в 800х480 пикселей, тогда как старшая модификация располагает тачскрином на 8 дюймов, а его разрешение — 1280х720.

Кроме того, ради удешевления были удалены передатчики Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, один разъем USB, а также LTE-модем. Соответственно, обновить установленные приложения своими силами уже нельзя.

Упрощенную медиасистему будут ставить на все LADA Vesta, начиная со средней комплектации Comfort. За такой седан дилеры попросят 897 900 рублей, а с EnjoY Pro — уже 916 900 «целковых».

Кстати, что касается мультимедийной системы LADA EnjoY Pro, то портал «АвтоВзгляд» опробовал новинку и подробно рассказал обо всех подробностях этого головного устройства.