АВТОВАЗ показал «упрощенную» версию своей нашумевшей медиасистемы

Фото производителя.
Этой весной АВТОВАЗ презентовал продвинутую медиасистему EnjoY Pro, которая пришлась по вкусу покупателям автомобилей LADA, так как поддерживает разные форматы файлов, имеет камеру заднего вида, голосовое управление и технологию объемного звука. А сейчас представлена «магнитола» попроще — ее назвали EnjoY. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем отличаются модели EnjoY и EnjoY Pro.
Алексей Кованов

У версии без приставки Pro — 7-дюймовый экран с разрешением в 800х480 пикселей, тогда как старшая модификация располагает тачскрином на 8 дюймов, а его разрешение — 1280х720.

Кроме того, ради удешевления были удалены передатчики Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, один разъем USB, а также LTE-модем. Соответственно, обновить установленные приложения своими силами уже нельзя.

Упрощенную медиасистему будут ставить на все LADA Vesta, начиная со средней комплектации Comfort. За такой седан дилеры попросят 897 900 рублей, а с EnjoY Pro — уже 916 900 «целковых».

Кстати, что касается мультимедийной системы LADA EnjoY Pro, то портал «АвтоВзгляд» опробовал новинку и подробно рассказал обо всех подробностях этого головного устройства.

АВТОВАЗ, производители, бюджетные авто, мультимедиа
13 сентября 2021
1