УАЗ точно не будет делать «Патриот» нового поколения

В прошлом году УАЗ хотел выпустить «русский Prado». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», за громким прозвищем скрывалась лишь глубокая модернизация нынешнего «Патриота», которую выполнил даже не завод, а питерский «Политех».

Для «Патриота-2020» готовились полностью новая рама, независимая передняя подвеска и множество других интересных решений, включая сильно перекроенный кузов. Заволжский моторный завод, в свою очередь, разрабатывал свежие (причем — турбированные) моторы.

Однако уазовское руководство по неизвестным причинам заморозило проект, пожалев денег на обновление своего главного хита. И, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» сотрудники завода, несмотря на громкое завление господина Швецова, перезапускать проект никто не собирается.

Кроме того, этой весной УАЗ планировал опубликовать новую стратегию своего развития — это обещал генеральный директор предприятия Адиль Ширинов. Он даже намекнул, что вскоре будет объявлен некий стратегический партнер, с помощью которого ульяновцы займутся сборкой иномарок.

Сейчас, в сентябре, стало совершенно очевидно, что привлечь на свою сторону иностранцев уазовцы не смогли. А значит, в ближайшие годы некогда главный российский производитель внедорожников продолжит штамповать старые модели.