Почему поворотники автомобилей Mini оказались опасными для окружающих

Так, при включении поворотника стрелка показывает… в противоположную сторону от того, куда автомобиль действительно собирается повернуть. Днем проблем, разумеется, не возникает. А вот ночью, да еще издалека, это может запутать водителей других машин!

Впрочем, столь неприятная особенность касается лишь Mini для рынка США, где горизонтальная полоска указателя поворота имеет красный цвет, из-за чего рисунок фонаря кажется похожим на большую анимированную стрелку.

В общем, нас эта проблема совершенно не касается. Зато касается другая: желающие приобрести недешевые «компакты» от премиальной марки MINI нынче вынуждены брать что дают или — по советской традиции — занимать очередь.