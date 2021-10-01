Почему поворотники автомобилей Mini оказались опасными для окружающих

Фото производителя.
Некоторое время назад дизайнеры марки Mini нашли прелюбопытнейшее решение, оформив рисунок задних фонарей под британский флаг Union Jack. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», стильный дизайн навредил функциональности.
Алексей Кованов

Так, при включении поворотника стрелка показывает… в противоположную сторону от того, куда автомобиль действительно собирается повернуть. Днем проблем, разумеется, не возникает. А вот ночью, да еще издалека, это может запутать водителей других машин!

Впрочем, столь неприятная особенность касается лишь Mini для рынка США, где горизонтальная полоска указателя поворота имеет красный цвет, из-за чего рисунок фонаря кажется похожим на большую анимированную стрелку.

В общем, нас эта проблема совершенно не касается. Зато касается другая: желающие приобрести недешевые «компакты» от премиальной марки MINI нынче вынуждены брать что дают или — по советской традиции — занимать очередь.

производители, безопасность дорожного движения, премиальный сегмент, премиум-сегмент, скандал
1 октября 2021
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