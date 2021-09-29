УАЗ на очереди: зачем закрывают легендарный Заволжский моторный завод

Получается, что единственная продукция ЗМЗ на текущий момент — тот самый 409-й двигатель, что ставится на всевозможные УАЗы. По данным портала «АвтоВзгляд», в прошлом году ульяновцы заказали примерно 34 000 таких агрегатов.

Много это или мало? На самом деле, результат чрезвычайно скромный. Скажем, новый питерский завод ООО «Хендэ Виа Рус» планирует выпускать… по 330 000 моторов ежегодно при трехсменном графике (их будут ставить на Hyundai и Kia отечественной сборки).

Наверное, при такой зарузке заволжских мощностей «Соллерсу» было бы логичнее и выгоднее закупать моторы для «Патриотов» и «Хантеров» на стороне — например, у Ульяновского моторного завода, что делает «атмосферники» для «Газелей» и «Соболей».

Но таким отношениям мешает личная неприязнь владельцев заводов: председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Вадим Швецов, мягко говоря, недолюбливает «Группу ГАЗ» (и лично Олега Дерепаску). Поэтому УМЗ никогда не появятся под капотами «уазиков»!