УАЗ на очереди: зачем закрывают легендарный Заволжский моторный завод

Итак, что сегодня выпускает Заволжский моторный завод, принадлежащий группе Sollers? Самая свежая продукция — двигатель ZMZ Pro, который, вопреки громкому названию, представляет собой лишь очередную итерацию древнего 4-цилиндрового «атмосферника» ЗМЗ-409.
Кроме того, в Заволжье делают бензиновые «восьмерки», которым, на секундочку, недавно стукнуло 60 лет. Понятно, что агрегат времен расцвета СССР не особенно нужен рынку, но Павловский автобусный завод закупает такие движки для установки на ультрадешевые ПАЗ-3205.
Впрочем, в предыдущем абзаце будет правильнее употребить глаголы «делали» и «закупали» — знаменитый V8, наконец, отправили на заслуженный покой. Так что недорогим «пазикам» предстоит перейти на современные дизельные «четверки» ЯМЗ-534.
Получается, что единственная продукция ЗМЗ на текущий момент — тот самый 409-й двигатель, что ставится на всевозможные УАЗы. По данным портала «АвтоВзгляд», в прошлом году ульяновцы заказали примерно 34 000 таких агрегатов.
Много это или мало? На самом деле, результат чрезвычайно скромный. Скажем, новый питерский завод ООО «Хендэ Виа Рус» планирует выпускать… по 330 000 моторов ежегодно при трехсменном графике (их будут ставить на Hyundai и Kia отечественной сборки).
Наверное, при такой зарузке заволжских мощностей «Соллерсу» было бы логичнее и выгоднее закупать моторы для «Патриотов» и «Хантеров» на стороне — например, у Ульяновского моторного завода, что делает «атмосферники» для «Газелей» и «Соболей».
Но таким отношениям мешает личная неприязнь владельцев заводов: председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Вадим Швецов, мягко говоря, недолюбливает «Группу ГАЗ» (и лично Олега Дерепаску). Поэтому УМЗ никогда не появятся под капотами «уазиков»!
При этом экономить соллерсовским боссам тоже хочется. Поэтому, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в следующем году ЗМЗ будет закрыт. Уже сейчас «почти бывшие» специалисты разного профиля пытаются найти подходящую работу…
При этом сосед ЗМЗ — литейный завод «Росалит», что также является членом группы Sollers, — продолжит существование. Что неудивительно, ведь нижегородские литейщики плотно загружены выпуском алюминиевых деталей для автомобильных двигателей.
В портфеле росалитовских клиентов — Kia, Hyundai, Peugeot и многих других. К слову, как только предприятие получает новые заказы, на завод ведется набор специалистов. Заливщику металлов или оператору станков готовы платить от 30 до 40 тысяч рублей.
Но продолжим рассказ про ЗМЗ. По официальной версии, оборудование для выпуска «четверок» 409-го семейства будет перенесено… в Елабугу, на бывший фордовский моторный завод, где Sollers вскоре должен наладить производство дизелей 2.2 TDCi для Ford Transit.
Вдобавок существует откровенно конспирологическая теория. Дескать, ЗМЗ просто закроют, и как только это случится, следом остановится УАЗ. Ибо ульяновские внедорожники теряют популярность, а новые проекты заморожены (или, проще говоря, закрыты).
Какова вероятность такого исхода событий? Вполне реальная. Найти стратегического партнера для производителя «Хантеров» и «Патриотов» не удалось. Видимо, уазовский конвейер не подошел для выпуска иномарок… А упомянутым внедорожникам осталось 5—6 лет жизни максимум.
Конечно, пресс-служба УАЗа продолжает делать хорошую мину, уверяя, что новейший «Патриот» пусть не сейчас, но появится. Но то, что нынешние сотрудники автозавода активно подыскивают новые места для трудоустройства однозначно говорит об обратном.
Скорее всего, после этой публикации портала «АвтоВзгляд» пресс-служба «Соллерса» также выпустит бравурное обращение из серии «Заволжский моторный завод продолжает демонстрировать устойчивое развитие». Однако по факту дела обстоят иначе: как таковому ЗМЗ осталось совсем недолго…