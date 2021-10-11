Полноприводная квартира: вездеход «Садко Next» превратился в кемпер

Фото производителя.
Нижегородская фирма «Форвард», известная производством разнообразных пластиковых надстроек, начала продажи внедорожных автодомов на базе полноприводного среднетоннажника ГАЗ «Садко Next». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», купить такую машину можно за 5 500 000 рублей.
Алексей Кованов

Клиенту предлагают выбрать не только внутреннее наполнение жилого модуля, но и формат автомобиля. На выбор доступны одно- и двухрядная кабины, от чего завият размеры «однушки» — в самом просторном исполнении «комната» имеет длину 4,5, ширину 2,05 и высоту 1,9 метра.

Фотографий салона еще нет, но производитель уверяет, что внутри модуля достаточно пространства, чтобы оборудовать спальные места, рабочий кабинет, санузел и кухню.

«Садко Next» оснащается 150-сильный турбодизелем ЯМЗ-534, с которым пока стыкуетсмя лишь 5-ступенчатая «механика». Но вскоре модель примерит «автомат» производства Группы ГАЗ.

И еще одна новость из Нижнего Новогорода. С момента своего рыночного старта новейшая «Газель NN» оснащалась только одним мотором, но вскоре гамма версий будет расширена за счет нового двигателя EvoTech 3.0.

новинки рынка, производители, производство, автозаводы, новая модель, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, мужские игрушки
11 октября 2021
339