Полноприводная квартира: вездеход «Садко Next» превратился в кемпер

Клиенту предлагают выбрать не только внутреннее наполнение жилого модуля, но и формат автомобиля. На выбор доступны одно- и двухрядная кабины, от чего завият размеры «однушки» — в самом просторном исполнении «комната» имеет длину 4,5, ширину 2,05 и высоту 1,9 метра.

Фотографий салона еще нет, но производитель уверяет, что внутри модуля достаточно пространства, чтобы оборудовать спальные места, рабочий кабинет, санузел и кухню.

«Садко Next» оснащается 150-сильный турбодизелем ЯМЗ-534, с которым пока стыкуетсмя лишь 5-ступенчатая «механика». Но вскоре модель примерит «автомат» производства Группы ГАЗ.

И еще одна новость из Нижнего Новогорода. С момента своего рыночного старта новейшая «Газель NN» оснащалась только одним мотором, но вскоре гамма версий будет расширена за счет нового двигателя EvoTech 3.0.