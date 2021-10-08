КамАЗ показал 450-сильный двигатель нового поколения

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», сжиженный метан получают, выполняя на специальном заводе очистку, осушку и охлаждение газа. Для того, чтобы выполнить последнюю операцию, к метану добавляют азот при температуре −180°С. Финальная операция — сжижение. В итоге, топлива LNG можно взять на борт почти втрое больше, нежели сжатого CNG.

Под кабиной «криогенного» КамАЗ-54901 как раз стоит двигатель, работающий на сжиженном природном газе. Это ноевший газовый мотор рабочим объемом 11,6 литра и мощностью 450 сил. Таким образом, технические параметры газовой техники достигли уровня дизельной!

С перспективным газовым двигателем грузовик отвечает экологическому классу «Евро-6». Вместимость криогенных газовых баллонов составляет 1060 литров, поэтому запас хода автопоезда при полной заправке составляет внушительные 1400 километров.