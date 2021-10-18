У LADA XRAY появилась новая медиасистема

Коротко напомним: у версии без приставки Pro — 7-дюймовый экран с разрешением в 800х480 пикселей, тогда как старшая модификация (та самая EnjoY Pro) располагает тачскрином на 8 дюймов, а его разрешение — 1280х720.

Кроме того, ради удешевления мультимедиа осталась без передатчиков Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, одного разъема USB, а также LTE-модема. Соответственно, обновить приложения «по воздуху» больше нельзя.

Упрощенную медиасистему будут ставить на топовые комплектации LADA XRAY: это #CLUB Enjoy по цене от 896 900 и Luxe за 923 900 рублей. Для LADA XRAY Cross новинка доступна только в исполнении Luxe по цене от 1 080 900 «целковых».

Добавим, что флагманская медиасистема EnjoY Pro перестала ставиться на какие-либо модели LADA. Истинная причина этого события не сообщается. Но, скорее всего, виноват злополучный дефицит микрочипов…