Почему владельцы новой LADA Niva Travel мучаются с заправкой на АЗС

Проблема оказалась достаточно массовой: во всяком случае, в интернете есть множество жалоб от «нивоводов» со всей страны на то, что LADA Niva Travel «плюется» топливом. При этом дилеры никаких поломок и неисправностей не находят. Есть предположение, что причина «отстрелов» — в конструкции самой горловины или топливной магистрали. Однако АВТОВАЗ пока не вынес окончательный вердикт по этому вопросу.

А параллельно специалисты автогиганта готовят «модную» версию этой модели. Однажды маркетологи марки LADA придумали весьма удачную историю, создав специальную серию Black для моделей Vesta, XRAY и Niva. А теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», черным исполнением предстоит разжиться внедорожнику Niva Travel.

Кроме того, в Тольятти кипит работа над дизайном внедорожника следующего поколения. Напомним, что сравнительно недавно должность директора по дизайну бренда LADA занял француз Жан-Филипп Салар, что прежде отвечал за облик современных моделей Dacia, включая новые Logan и Sandero. А первым детищем вновь прибывшего специалиста как раз должна стать LADA Niva третьего поколения.