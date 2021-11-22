Ferrari представила новую модель Daytona SP3

Новую модель назвали в честь суточного марафона «24 часа Дайтоны» 1967 года. В той гонке команда Ferrari заняла весь пьедестал почета, вот поэтому дизайн новинки и напоминает прототип шестидесятых годов — модель 330 P4.

«Дайтона» получила 6,5-литровый V12 от модели 812 Competizione отдачей 840 л. с. В пару к двигателю приставлен семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Напомним, что Daytona SP3 уже третий по счету автомобиль ностальгической серии Icona. Первыми машинами были спидстеры Monza SP1 и Monza SP2, которые показали в октябре 2018 года.