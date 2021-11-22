Ferrari представила новую модель Daytona SP3

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На проходящем в эти дни фестивале Ferrari Finali Mondiali производитель представил суперкар серии Icona — модель Daytona SP3. Сначала модель планировали показать в 2022 году, но потому премьеру перенесли на ноябрь. Видимо, потому, что клиенты не хотели ждать.
Виктор Васильев

Новую модель назвали в честь суточного марафона «24 часа Дайтоны» 1967 года. В той гонке команда Ferrari заняла весь пьедестал почета, вот поэтому дизайн новинки и напоминает прототип шестидесятых годов — модель 330 P4.

«Дайтона» получила 6,5-литровый V12 от модели 812 Competizione отдачей 840 л. с. В пару к двигателю приставлен семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Напомним, что Daytona SP3 уже третий по счету автомобиль ностальгической серии Icona. Первыми машинами были спидстеры Monza SP1 и Monza SP2, которые показали в октябре 2018 года.

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22 ноября 2021
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