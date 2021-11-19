Как плохой обдув поможет автомобилю избежать поломок в холода

Неспроста опытные рулевые перед зимними холодами ставят картонку перед радиатором. Она затрудняет обдув моторного отсека холодным воздухом, поэтому мотор быстрее прогревается. Если этого не сделать, то движение на непрогретом двигателе чревато появлением задиров в цилиндрах, что обернется серьезным ремонтом мотора.

Добрую службу сыграет и простая сетка от камней установленная в бампере. Если у нее мелкое сечение, то она хоть немного, но станет задерживать набегающий ледяной поток воздуха, а значит, двигателю станет чуть легче.

Здесь заметим, что сетка повышает расход топлива. По мнению независимых экспертов, крупная решетка радиатора увеличивает потребление бензина на 0,2 литра. Но это ничтожно малая плата за исправность силового агрегата, так что не стоит обращать на нее внимание.