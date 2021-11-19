Как плохой обдув поможет автомобилю избежать поломок в холода

Неспроста опытные рулевые перед зимними холодами ставят картонку перед радиатором. Она затрудняет обдув моторного отсека холодным воздухом, поэтому мотор быстрее прогревается. Если этого не сделать, то движение на непрогретом двигателе чревато появлением задиров в цилиндрах, что обернется серьезным ремонтом мотора.
Добрую службу сыграет и простая сетка от камней установленная в бампере. Если у нее мелкое сечение, то она хоть немного, но станет задерживать набегающий ледяной поток воздуха, а значит, двигателю станет чуть легче.
Здесь заметим, что сетка повышает расход топлива. По мнению независимых экспертов, крупная решетка радиатора увеличивает потребление бензина на 0,2 литра. Но это ничтожно малая плата за исправность силового агрегата, так что не стоит обращать на нее внимание.
Не будем забывать и про интеркулер системы охлаждения. Зачастую инженеры ставят его рядом с передним колесом машины. Со временем интеркулер забивается грязью, но не спешите ее очищать. Это в жару нужно быть особо внимательным, а вот зимой такая «теплоизоляция» не помешает, и масло станет быстрее выходить на рабочие температуры. К тому же, зимой весь дорожный реагент будет попадать не на сам интеркулер, а на плотную корку грязи. Весной ее можно легко сбить. Таким образом реагент не вызовет коррозию деталей интеркулера. Значит — он прослужит дольше.
Хотим также предупредить любителей тюнинга, которые меняют штатные капоты на новые с крупными воздухозаборниками. Опять же, это хорошо летом, а зимой приведет к нарушению теплообмена двигателя. А плохой прогрев может аукнуться появлением масляного голодания, что чревато задирами и последующим капитальным ремонтом.
Здесь как раз сыграет добрую службу установка защиты моторного отсека. Можно поставить даже нештатную, и без прорезей-воздуховодов. Она нарушит теплообмен под капотом, но, опять же, моторное масло в картере будет греться быстрее и не так густеть морозной ночью. Все это продлит ресурс двигателю.