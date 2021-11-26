На «Автоторе» запустили сборку полного цикла Kia Cerato

Kia Russia & CIS объявила, что завод «Автотор» в Калининграде начал серийный выпуск рестайлингового седана Cerato четвертого поколения по полному производственному циклу: сварка-окраска-сборка (CKD). Сообщается, что Cerato стал первой моделью Kia на российском рынке, получившей в заводской комплектации комплекс телематики Kia Connect.

Эта система обеспечивает дистанционный запуск мотора, открытие/закрытие центрального замка, управление климат-контролем, а также передачу владельцу данных о техническом состоянии автомобиля. На российском рынке автоторовский Cerato оснащается двумя вариантами бензиновых атмосферных двигателей рабочим объемом 1,6 л и 2,0 л. Машины 1,6-литровым агрегатом могут оснащаются 6-ступенчатой механической либо автоматической трансмиссией. Двухлитровый мотор поставляется в паре только с «автоматом».