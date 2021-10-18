Сладкая парочка: тест-драйв кроссовера Genesis GV70 и седана G70

Поскольку класс кроссоверов у нас растет буквально быстрее инфляции, начнем с Genesis GV70. Он создан та той же платформе, что и GV80, но заметно компактнее. Здесь пойдем на поводу у корейцев и запишем в список потенциальных конкурентов BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5. А каков кореец на ощупь и много ли в нем драйва?

Дизайн GV70 напоминает старший GV80, так что в нем безошибочно угадывается бренд Genesis. Со смелыми экспериментами корейцы решили повременить, так что ничего подобного в стиле знаменитых ноздрей BMW тут нет. Нет и сумасшедшей решетки радиатора, такой как на новейшем Lexus LX. Все спокойно, лаконично и где-то даже обыденно. Огня добавляет лишь версия с топовым 3,5-литровым V6. Она отличается иными бамперами, а на корме видны огромные выхлопные трубы. У дизельной версии они выведены под бампер, потому их невидно.