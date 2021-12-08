Chery обещает в 2022 году завалить Россию новыми кроссоверами

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в ближайших планах обоих китайских марок значится лишь усиление позиций. Для этого планируется «выбросить» целую россипь новинок. В частности, с февраля по апрель должен состояться дебют компактного кроссовера Exeed LX, после которого свет увидит Chery Tiggo 4 Pro — это рестайлинговая версия хорошо знакомой россиянам «четверки».

Кроме того, в начале будущей осени россияне увидят революционный Chery Omoda 5 (на заглавном фото). По формату этот SUV напоминает ушедший Tiggo 5, однако является представителем следующего поколения автомобилей «Чери».

Как уверяют создатели, «Омода» вышла настолько удачной, что обязательно завоюет страны Азии, Южной Америки, Африки и Европы. При этом Россия и Бразилия объявлены приоритетными рынками, где новинка должна стать наиболее востребованной.

Наконец, под занавес следующей осени публике предъявят некий электрический кроссовер. Но какой — пока неизвестно, поскольку грядущий выход аккумуляторной модели сначала должен подтвердить головной офис Chery.

Кстати, есть прогноз, что россияне будут чаще покупать технику от Haval, Chery и Geely, нежели дефицитные «Тойоты» и «Ниссаны». Во всяком случае, при нынешних темпах роста «китайцев» такой прогноз выглядит весьма вероятным.