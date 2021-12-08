Назло «Кортежу»: в России хотят продавать безумно дорогих правительственных «китайцев»

Первым рынком, куда придет Hongqi, станет Украина. В следующем году туда, среди прочего, привезут дорогущий электрический кроссовер Hongqi E-HS9 стоимостью от 109 000 долларов (это примерно 8 000 000 наших рублей). Ему полагается пара электромотором суммарной отдачей 436 сил, а также несколько вариантов аккумулятора — в зависимости от емкости машина может проехать от 460 до 650 километров.

Кстати, рисовал монструозный SUV сам Джайлс Тейлор, что прежде отвечал за дизайн автомобилей Rolls-Royce. Он же придумал стиль флагманского седана H9, который также предъявят украинским богатеям по цене около 70 000 «баксов» (или 5 000 000 «целковых»).

Кстати, любопытно, что китайский аналог Mercedes-Benz S-класса, представленный на заглавной фотографии, предлагает только двух- и трехлитровые моторы! Увы, но таковы особенности китайского налогообложения — агрегаты большего объема просто невыгодны для покупателей.