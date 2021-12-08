Назло «Кортежу»: в России хотят продавать безумно дорогих правительственных «китайцев»

Первым рынком, куда придет Hongqi, станет Украина. В следующем году туда, среди прочего, привезут дорогущий электрический кроссовер Hongqi E-HS9 стоимостью от 109 000 долларов (это примерно 8 000 000 наших рублей). Ему полагается пара электромотором суммарной отдачей 436 сил, а также несколько вариантов аккумулятора — в зависимости от емкости машина может проехать от 460 до 650 километров.
Кстати, рисовал монструозный SUV сам Джайлс Тейлор, что прежде отвечал за дизайн автомобилей Rolls-Royce. Он же придумал стиль флагманского седана H9, который также предъявят украинским богатеям по цене около 70 000 «баксов» (или 5 000 000 «целковых»).
Кстати, любопытно, что китайский аналог Mercedes-Benz S-класса, представленный на заглавной фотографии, предлагает только двух- и трехлитровые моторы! Увы, но таковы особенности китайского налогообложения — агрегаты большего объема просто невыгодны для покупателей.
А «снизу» дорогущие модели прикроет сравнительно бюджетный кроссовер HS5 длиной 4,8 метра. За двухлитровые полноприводные авто будут просить примерно 3 500 000 российских рублей, что, учитывая последние тенденции, можно считать вполне справедливой ценой.
При этом, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», представители марки Hongqi сейчас активно гастролируют по территории бывшего СССР, надеясь подыскать толковых дистрибьюторов в наиболее обеспеченных странах, включая Казахстан, Узбекистан и, конечно же, Россию.
Если у нас такие партнеры будут найдены, следующим рынком, куда после Украины придет «Красное знамя», вполне может оказаться российский. Вот только дадут ли наши власти закрепиться китайскому бренду, который является прямым конкурентом нашему «Аурусу»?