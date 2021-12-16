Genesis представил новое поколение седана G90

Genesis G90 получил головную оптику в форме сдвоенных линий. Заметим, что они тут самые узкие среди всех машина остального модельного ряда бренда. В одном блоке фар объединены дневные ходовые огни и ближний свет на основе технологии микролинзовой сетки. Каждый кластер ближнего света состоит примерно из 200 микрооптических линз. Они характеризуются меньшими размерами по сравнению с традиционной конструкцией проекционных ламп. При этом обеспечивают такой же уровень освещенности.

Что касается внутреннего убранства нового Genesis G90, то центральная консоль визуально выполнена по принципу «одного монитора». Круглый электронный селектор коробки передач и блок управления мультимедийной системы отличаются друг от друга внешне и тактильно, позволяя водителю использовать их, не отвлекаясь от дороги. Над передними и задними сиденьями расположены две секции панорамной крыши, управлять которыми можно по отдельности.

Genesis G90 оснащается 3,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 380 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом». G90 представлен на корейском рынке. О сроках появления седана в России пока официально не сообщается.