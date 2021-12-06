Без «топа» и «допа»: подбираем оптимальную комплектацию Toyota Land Cruiser Prado

Сейчас на российском авторынке ситуация такова, что любой тест-драйв в пору начинать с оговорок и уверений, что автор просто рассказывает о машине, а не издевается над читателем, и так доведенным до полного изумления дефицитом «живых» автомобилей в салонах, а заодно и «конскими» ценами на них. Но я извиняться не буду. Потому что Toyota Land Cruiser Prado в России будут с энтузиазмом покупать всегда: при любых катаклизмах в экономике, фантастическом росте цен и даже в случае столкновения Земли с небесной осью. Таков уж удел этой модели в нашей стране.
Другое дело, что внедорожник на нашем рынке имеет довольно широкий набор возможных комплектаций, выбирать среди которых следует с умом. Мы решили поставить себя на место условного массового «прадовода». Прикинули что к чему (то есть как и где, скорее всего, будем его эксплуатировать) и попытались выбрать оптимальную на наш автовзгляд комплектацию машины.
Самый доступный — бензиновый — «прадик» привлекает ценой: всего 3,1 млн рублей, согласно фирменному прайс-листу. Но 167 «сил», 5-ступенчатая «механика» и подчеркнутый аскетизм опций, — все это, как говорится, — «на любителя». Или подойдет небогатому фанату модели, которому главное чтоб у него был Prado, а какой — дело десятое.
Положа руку на сердце, скажем, что 167 бензиновых силенок этой тяжелой машине с ее постоянным полным приводом явно маловато, как в городе, так и на трассе. Передаточные отношения «механики» это обстоятельство нивелировать не в силах. А вот 200-сильный тяговитый дизель, также полагающийся этой модели, с задачей перемещения Prado справляется вполне пристойно. Причем не только на асфальте, но и на бездорожье.
В топовых версиях внедорожника присутствуют такие опции как, например, черные решетки радиатора, эксклюзивные литые диски и стильные накладки на бамперы. Все это, конечно, смотрится красиво. Но на удобство езды по городу не влияет никак. Как и на скорость и управляемость на трассе. А уж при преодолении грязи — тем более бесполезно. На еще более дорогих версиях присутствуют такие опции, как видеокамеры «по кругу», система помощи на бездорожье, активная регулируемая подвеска, система предупреждения столкновений. Они, вроде как, не лишние, и кому-то даже нравятся. Но только знайте: если вам нужен круговой видеообзор для маневров на Prado, значит ваших водительских навыков недостаточно для машины с такими габаритами.
Что касается электронной системы помощи при езде по бездорожью… В общем, когда вы не умеете преодолеть грязюку просто на пониженной передаче с включенными блокировками дифференциалов, вам в такое бездорожье лучше не соваться вообще, поскольку в этом случае электронный «внедорожный» ассистент вас все равно вряд ли спасет.
Активная регулируемая подвеска и система предупреждения столкновений в топовой версии «Прадо» тоже есть. Но опытному водителю они просто не нужны. Он и своими силами совладает с управлением внедорожником и не прошляпит момент, когда перед машиной выскочит пешеход, например. Хотя, кому-то кажется более простым решением заплатить за «топовый» Prado 5,4 млн рублей и почивать в иллюзии того, что все под контролем электроники.
В итоге получается, что нам нужен Toyota Land Cruiser Prado с 200-сильным дизельным мотором и 6-ступенчатым автоматом. Полный привод и блокировки дифференциалов — по умолчанию. Далее: машина все-таки большая, и чтобы при движении задом случайно не задавить какую-нибудь шавку, бросившуюся под колеса, пусть у нас будет камера заднего вида. Ее одной более, чем достаточно! То, что творится по бокам автомобиля, нормальный водитель спокойно контролирует с помощью зеркал заднего вида, без всяких там камер по кругу
Далее, вспоминаем, что мы в холодной России живем, а двигатель у нас дизельный, прогревается медленно даже летом. Поэтому укомплектуем машину электрообогревами руля и лобового стекла — это помимо обогревов сидений и зеркал заднего вида. Добавим подогреватель мотора и «кнопку» его ускоренного прогрева, принудительно повышающую обороты нашего дизеля. Не забудем о системе бесключевого доступа в машину и запуска силового агрегата кнопкой. Вот, собственно, и все, что нужно для подавляющего большинства российских пользователей «Прадо».
В результате у нас получился Toyota Land Cruiser Prado в комплектации «элеганс». Официально ее стоимость равна 4,5 млн рублей, — примерно на миллион дешевле, чем «топовая» версия модели. Сколько стоят «живые» машины в протестированной нами комплектации в салонах дилеров бренда даже и говорить не хочется. Если вы сейчас захотите купить «Прадик», будьте готовы переплатить свыше его официального ценника не менее 1 млн. рублей. И еще подождать поставки авто, как минимум, полгода. Хотя, скорее всего, даже и гораздо дольше. Спасибо полупроводниковму кризису в автопроме!
В общем, сейчас остается лишь надеяться, что в конце концов этот автодилерский беспредел когда-нибудь закончится. И обзавестись вожделенным внедорожником можно будет без необходимости продавать за это дьяволу души всех домочадцев на три колена вперед…