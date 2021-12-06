Без «топа» и «допа»: подбираем оптимальную комплектацию Toyota Land Cruiser Prado

Сейчас на российском авторынке ситуация такова, что любой тест-драйв в пору начинать с оговорок и уверений, что автор просто рассказывает о машине, а не издевается над читателем, и так доведенным до полного изумления дефицитом «живых» автомобилей в салонах, а заодно и «конскими» ценами на них. Но я извиняться не буду. Потому что Toyota Land Cruiser Prado в России будут с энтузиазмом покупать всегда: при любых катаклизмах в экономике, фантастическом росте цен и даже в случае столкновения Земли с небесной осью. Таков уж удел этой модели в нашей стране.

Другое дело, что внедорожник на нашем рынке имеет довольно широкий набор возможных комплектаций, выбирать среди которых следует с умом. Мы решили поставить себя на место условного массового «прадовода». Прикинули что к чему (то есть как и где, скорее всего, будем его эксплуатировать) и попытались выбрать оптимальную на наш автовзгляд комплектацию машины.

Самый доступный — бензиновый — «прадик» привлекает ценой: всего 3,1 млн рублей, согласно фирменному прайс-листу. Но 167 «сил», 5-ступенчатая «механика» и подчеркнутый аскетизм опций, — все это, как говорится, — «на любителя». Или подойдет небогатому фанату модели, которому главное чтоб у него был Prado, а какой — дело десятое.