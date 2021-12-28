Rolls-Royce начинает испытания новейшей модели

Фото: Motor1.com
Еще в сентябре британский производитель люксовых автомобилей подтвердил, что к концу десятилетия сосредоточится на производстве электромобилей. А первой батарейной машиной станет купе Roll-Royce Spectre. Теперь слова подтверждают и кадры фотошпионов. На них видно, что первый в истории протопит электромобиля от Roll-Royce вырвался на тесты.
Виктор Васильев

Пока двухдверка покрыта ярким камуфляжем, на котором нанесены цитаты основателей компании. Тем не менее, можно рассмотреть некоторые детали будущей премьеры. У Spectre должна появиться крупная решетка радиатора, двухъярусная головная оптика, а фонари расположатся вертикально.

На данный момент известно, что купе базируется на платформе, которая изначально ориентирована на автомобили без традиционных двигателей внутреннего сгорания и рассчитана на силовые установки разных типов. Косвенно об этом говорят большие свесы кузова.

Что касается начала продаж, то ожидается, что первые покупатели получат свои купе в четвертом квартале 2023 года.

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28 декабря 2021
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