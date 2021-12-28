Rolls-Royce начинает испытания новейшей модели

Пока двухдверка покрыта ярким камуфляжем, на котором нанесены цитаты основателей компании. Тем не менее, можно рассмотреть некоторые детали будущей премьеры. У Spectre должна появиться крупная решетка радиатора, двухъярусная головная оптика, а фонари расположатся вертикально.

На данный момент известно, что купе базируется на платформе, которая изначально ориентирована на автомобили без традиционных двигателей внутреннего сгорания и рассчитана на силовые установки разных типов. Косвенно об этом говорят большие свесы кузова.

Что касается начала продаж, то ожидается, что первые покупатели получат свои купе в четвертом квартале 2023 года.