Тряхнуть стариной: сравнительный тест-драйв Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail

Для начала напомним, что оба кроссовера ждет скорая смена поколений, потому как очередной рестайлинг уже не поможет на равных бороться с конкурентами. Ведь оппоненты становятся все современнее. Сейчас известно, что четвертую генерацию «Аутлендера» построят на общей платформе Nissan X-Trail, что довольно сильно его изменит. В салоне должна появиться цифровая приборная панель, шайба выбора режимов движения Drive Mode, а селектор трансмиссии сменит компактный и стильный джойстик. Что касается нового Nissan X-Trail, то его уже продают в Северной Амеркие. Кроссовер щеголяет двухэтажной оптикой, а задние двери распахиваются почти на 90 градусов, что удобно при установке детского кресла.

Но это — будущее, а пока у нас в достпности третье поколение кроссоверов, причем оба собираются в России. «Аут» приезжает в салоны дилеров из Калуги, а «Хитрила» из Санкт-Петербурга. Цены — почти одинаковые. Базовый «прайс» стартует от 1 959 001 рублей за переднеприводный «Митсу», а за «Ниссан» просят ровно 2 000 000 «деревянных». Полноприводные версии ожидаемо дороже. X-Trail обойдется минимум в 2 191 000 «целковых», а Outlander потянет на 2 249 000 рублей.