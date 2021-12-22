Тряхнуть стариной: сравнительный тест-драйв Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail

Для начала напомним, что оба кроссовера ждет скорая смена поколений, потому как очередной рестайлинг уже не поможет на равных бороться с конкурентами. Ведь оппоненты становятся все современнее. Сейчас известно, что четвертую генерацию «Аутлендера» построят на общей платформе Nissan X-Trail, что довольно сильно его изменит. В салоне должна появиться цифровая приборная панель, шайба выбора режимов движения Drive Mode, а селектор трансмиссии сменит компактный и стильный джойстик. Что касается нового Nissan X-Trail, то его уже продают в Северной Амеркие. Кроссовер щеголяет двухэтажной оптикой, а задние двери распахиваются почти на 90 градусов, что удобно при установке детского кресла.
Но это — будущее, а пока у нас в достпности третье поколение кроссоверов, причем оба собираются в России. «Аут» приезжает в салоны дилеров из Калуги, а «Хитрила» из Санкт-Петербурга. Цены — почти одинаковые. Базовый «прайс» стартует от 1 959 001 рублей за переднеприводный «Митсу», а за «Ниссан» просят ровно 2 000 000 «деревянных». Полноприводные версии ожидаемо дороже. X-Trail обойдется минимум в 2 191 000 «целковых», а Outlander потянет на 2 249 000 рублей.
Разнолицые
Рестайлинговый Nissan X-Trail третьего поколения проще всего узнать по новому бамперу, крупному «бумерангу» на решетке радиатора и глянцевой эмблеме, под которой спрятан радар системы автоторможения. После доработок остался хорошо узнаваем и Mitsubishi Outlander. Четко опознать обновленную версию может только ярый поклонник марки, да и то лишь по псевдодиффузору в нижней части переднего бампера.
Выбирать того, кто симпатичнее — авантюра, ведь вкусы у всех разные. Однако мы все же отдадим предпочтение «Хитриле», но только потому, что внешних изменений у него все же побольше.
Многообъемные
Последнее обновление добавило Mitsubishi Outlander приятных мелочей. Появилась современаая мультимедиа-система, электромеханический ручник, а автоматический режим отныне есть у всех четырех стеклоподъемников.
Однако некоторые решения смотрятся уже неактуально. Скажем, клавиши обогрева сидений выглядят так, будто они из прошлого века, а резиновая заглушка USB-порта и вовсе вызывает недоумение.
Если говорить про запас пространства, то Outlander оказывается очень просторным. В салоне тут действительно много места. Что касается Nissan X-Trail, то в нем чуть теснее, но он подкупает приятными мелочами. Здесь лучше профиль у спинки кресел, клавиши не выглядят древними тумблерами, да и заглушек нет. Но вот автоматический стеклоподъемник только у водителя, и это разочаровывает.
Если сравнивать багажники, то здесь лидирует Outlander. Заявленный объем у него 591 л, а в подполье есть три вместительных отсека. Nissan X-Trail противопоставляет багажник в 550 литров. То есть, если в машине поедут пять человек, возможностей загрузки у них будет несколько меньше. Отметим и то, что запаска у «Митсу» расположена под днищем, а у «Ниссана» под фальшполом багажника. Тут опять — вкусовщина. Кому-то нравится «грязное» решение «Аутлендера», ведь полноразмерное колесо не отнимает места в хозблоке. Можно понять и владельцев «Ниссанов», которые в случае прокола достанут чистое колесо, что сбережет одежду от стирки.
Чьи лошади сильнее
По поведению на дороге наша парочка близка по характеру и духу. Mitsubishi с лихвой хватает 2,5-литрового мотора в 167 сил, чтобы достойно ускоряться и обгонять на трассе. Разочаровывает лишь плавность хода. «Митсу» по-европейски жестко реагирует на стыки и неровности, да и в асфальтовых колеях кроссовер приходится подправлять рулем.
X-Trail лучше отрабатывает выщерблены асфальта и ямы средних размеров, не так боится асфальтовой колеи, да и усилие на руле заметно чище. Если говорить про динамику, то кроссовер с 2,5-литровым мотором отдачей 171 л. с. ведет себя так же, как «Аутлендер». Принципиальной разницы в поведении нет: разгон — бодрый, тяга — уверенная.
Показатели геометрической проходимости наших оппонентов примерно равны, а дорожного просвета более 200 мм хватает им за глаза. Муфты обоих кроссоверов не перегреваются после длительной пробуксовки, так что по заметенной грунтовке японские машины проедут без труда. Тут главное не переоценить собственные возможности, а заодно и предназначение самих машин. Все же, как не крути, это кроссоверы, а не рамные внедорожники, так что в глубокий снег их, сломя голову, лучше не «окунать». Иначе обоим понадобится помощь.
Без сомнения, рестайлинг пошел на пользу японцам. Они, как прежде, очень близки, но стали технологичнее и приятнее в управлении. Безусловно, Nissan X-Trail оснащен чуть лучше. Взять ту же телематику, позволяющую управлять целой россыпью функций в автомобиле дистанционно, посредством смартфона. Или полуавтономную систему управления ProPilot, умный круиз-контроль, контролирующий не только скорость, но и дистанцию, а вместе с тем и поведение других участников на дороге.
Поэтому — да простят меня фанаты Mitsubishi Outlander — «Икстрейл» оправданно побеждает в этой схватке, опередив своего конкурента-соотечественника. Хотя и всего лишь на полкорпуса.