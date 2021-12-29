10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке в 2021 году

Фото: АвтоВзгляд
Глобальное подорожание автомобилей, в частности, вызванное «коронакризисом», повлекшим за собой не менее тотальный дефицит, отправил российский авторынок в пике. И, вероятно, в затяжное. Ажиотаж спал, продажи рухнули… Что ж, самое время подвести итоги. Похоже, и год грядущий не сулит нам ничего хорошего.
Портал «АвтоВзгляд»

Эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что дефицит автомобилей в стране продлится до конца 2022 года, если и не до первой половины 2023-го. Между тем, даже в столь непростых рыночных условиях далеко не все модели демонстрируют падение продаж.

Традиционно самыми востребованными у россиян остаются изделия Волжского автозавода — LADA Granta и Vesta. Вслед за ними идут корейцы. А дальше все куда интереснее.

Портал «АвтоВзгляд» подвел итоги российских автопродаж, и результаты, надо сказать, оказались довольно любопытными. Все подробности — в нашем эксклюзивном подкасте. Приятного прослушивания!

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29 декабря 2021
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