Под соусом премиальности: первый тест-драйв нового FAW Bestune T77

Прежде всего, следует сказать, что автостроитель из Поднебесной не стал задирать до этих самых небес ценники. Кроссовер с исчерпывающим набором опций комфорта и систем безопасности предлагается от 1,6 млн рублей.

Похоже, с таким ценообразованием в столь сложные для российского авторынка времена у у претендующего на премиальность FAW Bestune T77 есть все шансы на успех. Тем более, что он ладно скроен и крепко сшит, а по обилию умной электроники и проверенной опытом агрегатной базе новичок способен утереть нос и конкурентам-соотечественникам, и зарвавшимся «корейцам».

Судите сами: по архитектуре — это фольксвагеновская MQB, по трансмиссии — DSG, а по интерьеру — нечто среднее между Mercedes-Benz E-класса и Porsche Panamera. Причем не без существенных доработок и преображений.