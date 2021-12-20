Под соусом премиальности: первый тест-драйв нового FAW Bestune T77

Прежде всего, следует сказать, что автостроитель из Поднебесной не стал задирать до этих самых небес ценники. Кроссовер с исчерпывающим набором опций комфорта и систем безопасности предлагается от 1,6 млн рублей.
Похоже, с таким ценообразованием в столь сложные для российского авторынка времена у у претендующего на премиальность FAW Bestune T77 есть все шансы на успех. Тем более, что он ладно скроен и крепко сшит, а по обилию умной электроники и проверенной опытом агрегатной базе новичок способен утереть нос и конкурентам-соотечественникам, и зарвавшимся «корейцам».
Судите сами: по архитектуре — это фольксвагеновская MQB, по трансмиссии — DSG, а по интерьеру — нечто среднее между Mercedes-Benz E-класса и Porsche Panamera. Причем не без существенных доработок и преображений.
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Переднеприводный FAW Bestune T77 уверенно цепляется за дорогу, отменно тянет в широком диапазоне оборотов и радует чуткими реакциями на команды водителя. Полностью светодиодная оптика, помощники при старте и спуске на склоне, система определения усталости водителя, адаптивный круиз-контроль — чего тут только нет. И это, повторимся, за вполне вменяемые в текущих реалиях деньги.
Пожалуй, хватит букв — лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. А посему предлагаем вам познакомиться с новинкой, посмотрев эксклюзивный видеосюжет портала «АвтоВзгляд».