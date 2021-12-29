У Jeep Grand Cherokee отказываются работать фары

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В сегменте внедорожников есть очень продвинутые с точки зрения технологий модели. К таким машинам смело можно отнести Jeep Grand Cherokee L. Тем не менее, некоторые электронные системы могут давать сбой и от этого никто не застрахован.
Виктор Васильев

Недавно производитель объявил отзыв 37 000 машин по всему миру из-за последнего обновления программного обеспечения. Из-за того, что в программный софт закралась ошибка, интеллектуальные модули освещения могут выйти из строя.

По данным NHTSA (Национальное управление безопасности дорожного движения США), у внедорожника может отключиться целая фара, что может привести к печальным последствиям.

Спешим успокоить владельцев американских «Чирков». Этот «баг» по сути не так страшен, ведь установку ПО можно «откатить», и тогда никаких проблем не будет. К тому же, программисты уже знают про ошибку, значит, исправить ее — дело времени.

дилеры, производители, производство
29 декабря 2021
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