У Jeep Grand Cherokee отказываются работать фары

Недавно производитель объявил отзыв 37 000 машин по всему миру из-за последнего обновления программного обеспечения. Из-за того, что в программный софт закралась ошибка, интеллектуальные модули освещения могут выйти из строя.

По данным NHTSA (Национальное управление безопасности дорожного движения США), у внедорожника может отключиться целая фара, что может привести к печальным последствиям.

Спешим успокоить владельцев американских «Чирков». Этот «баг» по сути не так страшен, ведь установку ПО можно «откатить», и тогда никаких проблем не будет. К тому же, программисты уже знают про ошибку, значит, исправить ее — дело времени.